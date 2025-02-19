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港聞二

灣區熱搜：大灣區9+2城去年GDP增5.1% 多市消費近零增長 外貿強勁支撐

【明報專訊】大灣區9+2城市陸續公布去年經濟情况，估算去年灣區11城GDP按年增逾5%至14.77萬億元（人民幣，下同）；內地9市當中，深圳以3.68萬億元居首，廣州以3.1萬億元次之，另外兩座「萬億城市」佛山和東莞隨後（見表1）。但從主要經濟構成部分的表現來看，去年大灣區內需消費增長乏力，主要依賴部分城市較佳的工業及外貿表現支撐。

明報記者 陳子凌

按灣區內地9市已公布數據，以及香港和澳門估算數值之下，去年大灣區GDP達到14.77萬億元，較2023年的14.05萬億元增5.1%，增幅亦較2023年的3.2%擴大。

港去年私人消費跌0.6%

雖然GDP增加，但去年大灣區城市內需疲弱，綜觀內地9市的社會消費品零售總額增速，僅惠州、肇慶及深圳有1%至2%以上增幅，其餘城市去年消費增長都不多於1%。值得留意是，雖然深圳、中山、珠海去年受惠於港人北上消費，但社會消費品零售總額增速分別只有1.1%、0.5%和0.2%，換言之扣除港人消費部分，本土消費力並不強勁；廣州去年消費亦幾乎零增長（見表2）。另外，據香港政府統計處早前公布去年經濟預估情况，本港去年私人消費開支也按年下跌0.6%。

深圳外貿增16% 佛山獨跌16%

與內需承壓相對，去年大灣區多數城市外貿表現不俗，深圳市去年進出口額達到4.5萬億元，按年增16.4%，無論總額及增幅均居全國之首（見另稿），惠州、中山及江門也錄雙位數增幅。香港情况也相近，去年貨物出口及進口總額分別錄得4.7%及2.3%升幅。

不過，作為外貿重地的東莞與佛山呈現兩極化，東莞去年外貿增8.3%，擺脫2022及2023年持續兩年負增長情况，進出口見強勁復蘇；相反，佛山市外貿繼2023年跌10.4%後，去年跌幅進一步擴大至16.2%，是內地9市中唯一外貿負增長城市。佛山外貿失速主要問題在於出口，去年該市進口增長3%，但出口大跌20.5%，且出口產品中，機電產品下跌9%，家具下跌21%，陶瓷產品下跌29%，塑料製品下跌43%，燈具、照明裝置及零件下跌51%，均是佛山主要的工業產業。廣州的外貿也轉弱，去年僅升3%，但主要由於進口跌4%拖累，出口仍有7.8%增長。

東莞高技術電子產品產量飈

工業方面，外貿表現理想的城市，規模以上工業增加值都有較佳增速，例如深圳去年規模以上工業增加值增9.7%，其中主要高技術產品產量持續快速增長，3D打印設備、工業機器人、電子元件產品產量分別增長35.8%、31.8%、21.3%。惠州、珠海、東莞也有9.7%、9%及6.9%增幅，惠州的石化能源新材料行業增長17.9%，其中石化產業增長22.2%、能源產業增長14.3%；而東莞去年高技術電子產品產量則呈現快速增長，智能手表、路由器、充電樁、集成電路、工業機器人的產量分別增長61.5%、46.8%、41.1%、35.8%、21.7%，顯示該市製造業的高新科技升級轉型成果。

另一邊廂，廣州去年規模以上工業增加值按年減少3%，跌幅是灣區城市最大，主要原因是支柱產業之一的汽車製造業產量大減，去年汽車製造業增加值按年下跌18.2%。

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