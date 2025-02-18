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【Emily】欖隧修正案掀「筆戰」 田二少話唔想對着幹 答應高官唔拉票

【明報專訊】立法會聽日將恢復二讀政府收番大欖隧道後嘅新收費條例草案，實政圓桌議員田北辰上個禮拜提修正案，建議欖隧非繁忙時段免費。會議未開，政府同田二少已連日「筆戰」，運輸及物流局之前向立法會交文件，話修正案會導致財赤同塞車，噚日再喺facebook發帖「拉票」，話新收費方案經過通盤考慮、有廣泛共識，唔點名話有議員提出嘅修正案，會令欖隧收入大減八成，導致營運上不可持續，呼籲一眾議員做「明智決定」，支持草案通過。

運物局：非繁忙免費營運難持續

田：點解9條免費隧道又得？

田二少隨即喺facebook反擊，話𠵱家9條政府隧道，例如將軍澳隧道、啟德隧道都免費，一樣喺無收入下有維修保養開支，質疑點解呢啲隧道嘅營運又可持續。佢噚日向Emily透露，有政府高層聯絡佢，希望佢唔好拉票，佢考慮後因為「唔想同政府對着幹」，所以應承咗，於是噚日只係向一眾議員發信息同電郵盡力「解釋」，無要求支持修正案。

田二少唔拉票又繼續提修正案，佢話因為覺得有責任解釋清楚背後理念，強調自己唔止睇欖隧，而係關注政府決定一條道路係咪收費嘅背後原則，至於最後大家點投票，「由各位尊敬嘅同僚自己判斷」。

局方噚日喺facebook重申，政府收費方案以科學為本，分析咗大量交通數據，目前隧道費已下調22%至80%，同時可紓緩屯門公路以至吐露港公路嘅交通。

相關字詞﹕隧道費 運輸及物流局 田北辰 大欖隧道

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