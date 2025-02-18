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港聞

港聞二

體檢涉不良經營手法 最大金額涉逾26萬

【明報專訊】消委會過去3年每年平均接獲55宗涉身體檢查投訴，今年首月亦已接獲6宗。款額最大一宗個案涉及一名患輕度認知障礙的七旬長者，事主先後被游說購買多項體檢服務，涉款26.5萬元，但商戶否認以不良營商手法銷售，並提供雙方簽署的和解協議，個案無法調停。消委會促業界必須立即糾正，嚴管職員操守和業務運作。

七旬事主已簽和解 無法調停

該名年逾70歲的事主於2022年接獲醫療機構推銷電話後，被游說購買價值4.5萬元體檢套餐。事主兩周後到涉事醫療機構檢查時，再被游說購買15萬元體檢服務和7萬元牙科療程，共涉款26.5萬元；事主向家人借錢，家人得悉立即要求商戶取消服務並退款，惟商戶僅同意退還9萬元，並要求收取2400元手續費。

消委會介入後，商戶堅稱消費者當時神志清醒、對答如流，又指事主曾表示有足夠能力購買服務，否認以不良營商手法銷售，並提供當時簽署的和解協議，個案最終無法調停，消委會建議事主可諮詢獨立法律意見等。

另一投訴人花980元做與卵巢相關的體檢項目，付款前特向體檢中心查詢檢測時需否避開經期，職員稱毋須，投訴人遂預約於月經期間抽血檢測。職員解釋報告時，指投訴人一項荷爾蒙檢測數值只有同齡正常水平約三分之一，而癌指數遠高於正常水平，建議立即作更詳細檢查，否則需自行承擔健康風險。

稱體檢毋須避經期 結果有誤

投訴人未有加購項目，其後約見家庭醫生得知，相關癌指數檢測不宜於月經期間進行，否則數值或會偏高，而中心就另一項檢測引述的參考值則有誤。體檢中心稱已作內部調查，同意退款。

消委會認為，商戶若為增加營業額而推銷建基於不準確的檢測結果及解釋，又或誇大問題，手法值得商榷，敦促業界時刻緊記秉持崇高的良好操守及行為標準。

（消委報告）

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