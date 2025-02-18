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港聞二

指測試環境不反映實際抽濕量 消委再促抽濕機廠商改進

【明報專訊】踏入回南天，不少家庭會選用抽濕機應對潮濕環境，消委會與機電署合作測試14款標示為1級能源效益級別的壓縮式抽濕機，發現各樣本在30℃及相對濕度80%的廠商慣用環境下，量得的每日抽濕量由19.8升至29.8升不等，較在26.7℃及相對濕度60%的標準環境下量得的高出約56%至82%不等。

消委會指出，廠商慣用環境不能反映實際使用情况，過往曾多次促廠商不應採用廠商環境所量得的抽濕量作產品標示及宣傳，現再次促請改進。

較標準測試結果相差五至八成

消委會測試14款壓縮式抽濕機，售價由2400至7580元不等，當中8款可配備HEPA過濾器作空氣淨化。消委會稱，大部分廠商慣用30℃及相對濕度80%的環境標示產品每日抽濕量，在廠商慣用環境測試下，發現7款樣本量得的每日抽濕量略低於其額定數值，差異小於8%，其中差異最大為7.5%的「飛歌」樣本，但各樣本差異仍在國際慣常做法容許的公差範圍（+10%）內。另有5款樣本在標準環境下，每日抽濕量略低於其額定數值0.5%至6.8%，但仍在機電署強制能源效益標籤計劃容許的公差範圍（+10%）內。

測試亦發現，各樣本安裝基本過濾器後，在標準環境下均標示為1級能源效益級別，但「伊瑪」樣本經計算後的能源效益級別只有2級，每度電可抽濕約2.21升，較每度電可抽濕約3.32升的「開利」樣本相差逾五成。不過，伊瑪樣本仍在標籤計劃可接受的公差範圍內。機電署稱，測試結果仍在「產品能源標籤實務守則」及國際慣常做法容許的公差範圍內，但已提醒供應商品質控制的重要，以確保產品符合要求。

裝濾網減抽濕量 三菱：已提示

消委會指出，兩款需額外選購或附贈HEPA過濾器的樣本，即「LG」及「三菱重工」樣本，均有在說明書和過濾器包裝提示消費者，安裝過濾器有可能影響或降低抽濕表現。測試發現，在標準環境下，兩款樣本沒安裝過濾器時整體抽濕效能不俗，但安裝後量得的每日抽濕量分別降18.4%及30.1%，抽濕能源效率亦分別跌26.2%及40.7%，估算每年抽濕所需電費分別升10.6%及18.3%。三菱重工回應時重申已提示安裝過濾網後會減少抽濕量，對消委會「既沒有法理可循，又沒有清晰指引深表遺憾」 。

消委會建議，機電署披露產品進行能源效益測試時是否有安裝過濾器，以助消費者比較和作出知情選擇，廠商亦可在包裝上標示產品在安裝過濾器前後的抽濕效能和測試環境標準。機電署稱稍後會與業界溝通，並會將有關資訊刊登於該署的能源標籤專題網站。

（消委報告）

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