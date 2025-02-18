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港聞二

自攜杯買飲品 McCafé用紙杯先冲

【明報專訊】不少商戶響應「走塑」，提供誘因鼓勵市民以自攜杯盛載飲品。消委會實測本港20間有售咖啡及手搖飲品商戶，以自攜杯購飲品，發現連鎖快餐店McCafé店員會先用外賣紙杯製作飲品，再將飲品倒進客人的自攜杯，消委會認為無助減廢，對其有違集團綠色營運理念失望，建議商戶完善外賣飲品製作過程。

消委會實試員去年11至12月間以消費者身分到訪20間售賣即製飲品商戶各3間不同地區的分店，以自攜杯購買外賣飲品，共60次實試，每次均會查詢自攜杯使用限制及優惠，下單時表明會用自攜杯。

McCafé：只櫃枱適用 消委：照足指示

消委會於3間McCafé實測發現，店員均先用外賣紙杯製作飲品才倒進自攜杯。McCafé回應稱，自攜杯只適用於櫃枱製作的產品，如顧客於櫃枱下單，下單時須表明使用自攜杯；消委會稱，3次實試均按指示下單及提供自攜杯。實試員另於7CAFÉ購買凍飲時，發現店員會將預先盛載於附杯蓋膠杯內的冰粒倒入自攜杯後才製作凍咖啡，消委會建議有關商戶檢視及完善外賣飲品製作過程，貫徹「走即棄」理念。

「標準」大小 部分商戶不提實際容量

消委會另發現，部分商戶無註明飲品實際容量，僅以標準、正常等較籠統字眼標示。實試員一次下單時向店員查詢，其帶備約350毫升的自攜杯能否盛載「標準」大小的凍咖啡，店員無正面回應，只示意可參考外賣紙杯大小，結果飲品在未蓋上杯蓋時已滿瀉。消委會稱，咖啡店%Arabica會在餐牌清楚列出各款飲品售價和容量；手搖飲品店天仁茗茶更會標明自攜杯物料可耐受的溫度等資訊，認為兩間商戶值得借鏡。

（消委報告）

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