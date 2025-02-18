12嬰兒護臀膏或致敏 無標含量消委促規管

明報記者

消委會購入16款常見護臀膏樣本，除一款沒標示適用人士外，其餘均聲稱嬰幼兒適用。消委會稱，嬰兒臀部幼嫩皮膚長時間被尿片包裹，出尿布疹情况十分常見，護臀膏可紓緩尿布疹引起的皮膚刺激或充當物理保護屏障。不過，測試發現12款樣本含受關注成分，其中7款標示含香料或香料致敏物質，「唯美達WELEDA baby」樣本更含6種香料致敏物質及一種香料（見表）。

唯美達含6香料致敏物

測試亦發現4款樣本分別標示含薰衣草、迷迭香或鼠尾草等精油或植物萃取物成分，包括「CALIFORNIA BABY」、「mambino ORGANICS」、「ChuChu」及「Töpfer」樣本，均沒標示濃度。消委會稱，此類成分或含樟腦、尤加利油或薄荷醇等萜烯化合物，有可能對嬰兒產生不良反應，據歐洲理事會藥品品質與衛生保健局指南指出，嬰兒使用含萜烯的外用產品後，或會產生抽搐等不良神經系統反應。

萜烯成分或致不良神經反應

防腐劑方面，測試發現「施巴Baby sebamed」樣本標示含苯氧乙醇，或可導致嘔吐、腹瀉，甚至脫水；「QV嬰兒」樣本則標示含對羥基苯甲酸甲酯，而部分對羥基苯甲酸酯類防腐劑屬潛在內分泌干擾物，具致敏風險。「chicco」及「屁屁露Sudocrem」樣本標示含有可作皮膚調理劑、保濕劑、溶劑和香料成分的丙二醇，有關成分有可能引致幼兒出現刺激性接觸性皮膚炎。

有傷口患濕疹尤須留神

CALIFORNIA BABY品牌商向消委會提供產品臨牀實驗報告，證產品不會對皮膚造成刺激；mambino ORGANICS廠商強調，產品的迷迭香油含量極少，不會構成相關健康風險。QV嬰兒品牌商稱產品的對羥基苯甲酸甲酯含量遠低於歐盟《化妝品條例》等要求上限。

消委會提醒，選購及使用護臀膏時可減少或避免使用含高致敏、刺激性或其他有害物質成分產品，皮膚有傷口、患濕疹或皮膚敏感的嬰幼兒更須留神；首次使用前可於臀部小範圍塗抹小量作測試，若出現紅腫、痕癢或其他不適，應馬上冲洗並停用。

（消委報告）