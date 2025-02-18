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港聞

港聞二

套丁案講解程序 地署：受理村民因風水反對建屋

【明報專訊】有「村屋大王」之稱的王光榮與現任元朗區議員程振明涉嫌「套丁」發展私人屋苑，案件昨於區院續審。控方傳召一名地政總署總地政主任作供，講述申請興建丁屋程序，即使申請人滿足申請資格，署方須就擬興建丁屋的土地張貼公告，以便村民提出反對，例如有人提出興建丁屋會引起水浸問題，署方需聯絡渠務署跟進；署方亦會受理村民以風水問題提出反對，需找村長跟進。

兩名被告分別為王光榮（72歲）及程振明（65歲），同否認一項串謀詐騙罪，涉及串謀142名新界原居民一同詐騙地政總署，誘使署方批出興建丁屋牌照。據早前審訊，控方指兩名被告涉藉套丁發展元朗「曉門」項目圖利。控方讀出雙方承認事實為涉案的榮佳建築有限公司於2000年5月成立，程振明分別於2007至2011年度及2019至2023年度為十八鄉鄉事委員會的主席。

曾處理元朗丁屋 無經手本案申請

控方傳召總地政主任彭娘霖作供，彭曾於2010至2013年間負責處理元朗區丁屋申請，但他沒有經手處理涉案丁屋申請。彭講述申請興建丁屋的程序，指原居民有3種申請辦法，最常見是申請建築牌照，申請人須擁有合適的認可鄉村範圍內的土地；另兩種辦法分別是私人協議及換地，涉及向政府申領鄉地及交換土地。

彭續稱，申請人須聯同原居民代表一同宣誓證明為原居民，另須宣誓從未興建丁屋，以及為擬興建丁屋的土地之唯一註冊人，申請程序一般需時4至5年。審批期間，署方須就擬建丁屋土地連續張貼公告兩周，受理村民反對。竣工後須交署方檢查丁屋大小合乎規格才發出滿意紙。審訊今續。

【案件編號：DCCC 1043/22】

相關字詞﹕區域法院 串謀詐騙 區議員 程振明 王光榮 村屋大王 元朗套丁案

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