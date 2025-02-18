警教滑翔傘 學員跌傷 認疏忽安全 判社服令

本案為首宗以《民航法》檢控的案件，最高可處兩年監禁。辯方昨進一步求情稱，被告袁偉傑（49歲）不僅面對刑事檢控，亦面臨民事索償，而且因本案失去警員工作，冀法庭按報告建議，判被告160至200小時社服令。

祁官判刑時分析，案發當日被告無向女事主張藝琦講解玩滑翔傘程序，「表現出粗心的態度」，加上被告沒確保事主妥善繫上吊具，認為他的疏忽程度屬「中等」。祁官續指出，事主傷患不涉生命危險，但受傷後「有一段時間遭受困擾」，認為事主傷勢亦屬「中等」。

祁官續稱，按被告疏忽程度和事主傷勢，可判被告監禁一年，惟基於被告無案底以及具真誠悔意，加上任職警員28年間沒受處分及曾獲嘉許等因素，終接納社服令報告建議，判處200小時社服令。

小紅書自稱美國註冊訓練員 實停牌

案情提及，2023年6月，事主透過社交平台「小紅書」接觸自稱滑翔傘教練及警員的被告，至同年9月參與被告的「滑翔傘理論課」，其間被告提及自己是美國三角翼及滑翔傘協會（USHPA）註冊訓練員，但當時實際上已被停牌。

同年10月2日，兩人按計劃在馬鞍山昂平玩滑翔傘，當天被告無檢查設備等，最終滑翔傘在起飛數秒後墜坡，事主需由飛行服務隊送院治理。案發後，被告遭勒令辭任警員。

【案件編號：DCCC867/24】