明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

警教滑翔傘 學員跌傷 認疏忽安全 判社服令

【明報專訊】2023年10月馬鞍山昂平發生玩滑翔傘墮坡意外，女子小腿粉碎性骨折。時任警員的滑翔傘教練早前承認一項「疏忽導致或允許航空器危害他人安全」罪，案件昨在荃灣法院（暫代區域法院）判刑。暫委法官祁士偉表示，事主傷勢和被告疏忽程度皆屬中等，可處一年監禁，考慮到被告任職警員多年間不曾受紀律處分等因素，決定採納報告建議，判被告受200小時社會服務令。

本案為首宗以《民航法》檢控的案件，最高可處兩年監禁。辯方昨進一步求情稱，被告袁偉傑（49歲）不僅面對刑事檢控，亦面臨民事索償，而且因本案失去警員工作，冀法庭按報告建議，判被告160至200小時社服令。

祁官判刑時分析，案發當日被告無向女事主張藝琦講解玩滑翔傘程序，「表現出粗心的態度」，加上被告沒確保事主妥善繫上吊具，認為他的疏忽程度屬「中等」。祁官續指出，事主傷患不涉生命危險，但受傷後「有一段時間遭受困擾」，認為事主傷勢亦屬「中等」。

祁官續稱，按被告疏忽程度和事主傷勢，可判被告監禁一年，惟基於被告無案底以及具真誠悔意，加上任職警員28年間沒受處分及曾獲嘉許等因素，終接納社服令報告建議，判處200小時社服令。

小紅書自稱美國註冊訓練員 實停牌

案情提及，2023年6月，事主透過社交平台「小紅書」接觸自稱滑翔傘教練及警員的被告，至同年9月參與被告的「滑翔傘理論課」，其間被告提及自己是美國三角翼及滑翔傘協會（USHPA）註冊訓練員，但當時實際上已被停牌。

同年10月2日，兩人按計劃在馬鞍山昂平玩滑翔傘，當天被告無檢查設備等，最終滑翔傘在起飛數秒後墜坡，事主需由飛行服務隊送院治理。案發後，被告遭勒令辭任警員。

【案件編號：DCCC867/24】

相關字詞﹕區域法院 社會服務令 民航法 休班警員 滑翔傘

上 / 下一篇新聞

兩小時極速跨境運心 助祈祈重生 快預期一句鐘 醫局：盼為移植互助機制打好基礎
兩小時極速跨境運心 助祈祈重生 快預期一句鐘 醫局：盼為移植互助機制打好基礎
祈祈父稱奇蹟 感激捐贈家屬慟中援手
祈祈父稱奇蹟 感激捐贈家屬慟中援手
假學歷申教席 一宗涉英婦偽造當地學歷
假學歷申教席 一宗涉英婦偽造當地學歷
父涉謀殺3歲女 控：狂搖致腦出血 不滿女兒哭泣尿牀 揚言「當狗咁教」
父涉謀殺3歲女 控：狂搖致腦出血 不滿女兒哭泣尿牀 揚言「當狗咁教」
推越野單車上山暈倒 五旬漢命喪老虎頭
推越野單車上山暈倒 五旬漢命喪老虎頭
灣仔暴動脫罪5人再裁決 兩准自辯
灣仔暴動脫罪5人再裁決 兩准自辯
「契女」誘投資騙七旬婦6000萬 兩同黨控欺詐洗錢
「契女」誘投資騙七旬婦6000萬 兩同黨控欺詐洗錢
許智峯被沒收資產稱株連妻母 政府：犯罪得益按證據計
許智峯被沒收資產稱株連妻母 政府：犯罪得益按證據計
便利店購物 青年遭圍斬
便利店購物 青年遭圍斬
男警涉狎熟人 控4罪被停職
男警涉狎熟人 控4罪被停職
簡約公屋二期下周可申 啟德料搶手 4項目共5060伙 2九龍2新界
簡約公屋二期下周可申 啟德料搶手 4項目共5060伙 2九龍2新界
攸壆路下月入伙 何永賢：5月「綜合輪候時間」將見作用
攸壆路下月入伙 何永賢：5月「綜合輪候時間」將見作用
信用卡拖款撇帳6年高 議員歸因經濟復蘇慢
信用卡拖款撇帳6年高 議員歸因經濟復蘇慢
電車去年賺逾千萬 議員表明反對加價
電車去年賺逾千萬 議員表明反對加價
行人設施陸續換 黃盒讀街名助視障 黃波閃動提停車
行人設施陸續換 黃盒讀街名助視障 黃波閃動提停車
MIRROR演唱會墜屏 協興隆遭入稟清盤
MIRROR演唱會墜屏 協興隆遭入稟清盤
套丁案講解程序 地署：受理村民因風水反對建屋
套丁案講解程序 地署：受理村民因風水反對建屋
控非禮申終止聆訊被拒 女足前助教覆核駁回
控非禮申終止聆訊被拒 女足前助教覆核駁回
12嬰兒護臀膏或致敏 無標含量消委促規管
12嬰兒護臀膏或致敏 無標含量消委促規管
自攜杯買飲品 McCafé用紙杯先冲
自攜杯買飲品 McCafé用紙杯先冲
指測試環境不反映實際抽濕量 消委再促抽濕機廠商改進
指測試環境不反映實際抽濕量 消委再促抽濕機廠商改進
體檢涉不良經營手法 最大金額涉逾26萬
體檢涉不良經營手法 最大金額涉逾26萬
灣區熱搜：羅湖無人駕駛載人機機場啟用 全自動化運作 展示日後登機升降過程
灣區熱搜：羅湖無人駕駛載人機機場啟用 全自動化運作 展示日後登機升降過程
灣區熱搜：中央支持 深圳加快完備低空體系
灣區熱搜：中央支持 深圳加快完備低空體系
灣區手記：網上辦登機報到 ／文：尚東美
灣區手記：網上辦登機報到 ／文：尚東美
【Emily】欖隧修正案掀「筆戰」 田二少話唔想對着幹 答應高官唔拉票
【Emily】欖隧修正案掀「筆戰」 田二少話唔想對着幹 答應高官唔拉票
【Emily】何柱國肺癌康復籲戒煙 感謝盧寵茂
【Emily】何柱國肺癌康復籲戒煙 感謝盧寵茂
【Emily】青協調查：44%青年認為政黨能反映民意 比例升 過半感選舉投票有用
【Emily】青協調查：44%青年認為政黨能反映民意 比例升 過半感選舉投票有用
【Emily】迪士尼聘身心障礙者 「伴你同行」明可申請
【Emily】迪士尼聘身心障礙者 「伴你同行」明可申請
【Emily】熊貓姊弟「出更」首日5000人參觀 破單日紀錄
【Emily】熊貓姊弟「出更」首日5000人參觀 破單日紀錄
【Emily】八鄉少訊中心大改造 引入創科訓練
【Emily】八鄉少訊中心大改造 引入創科訓練