行人設施陸續換 黃盒讀街名助視障 黃波閃動提停車

以往黃盒只會發出不同聲響，助視障者分辨紅或綠燈。署方稱，2021至23年間在深水埗、觀塘等5區20個路口試行新黃盒先導計劃；現時部分車流高但人流少的路口，行人綠燈需按鍵才亮起，新黃盒除上述3功能，將設非接觸式行人過路按鍵，減衛生顧慮；新黃盒亦增設夜間模式，減低音量及對附近民居影響。視障者夜間如有需要，可用增設的專用無線裝置或手機應用程式遙控短暫提高音量。

視障組織稱運署接納意見 將助測試

香港失明人協進會會長黃俊恒稱，運輸署測試後接納視障者意見引入瑞典新供應商Prisma，亦安排視障者參與日後首100組交通燈測試。香港失明人互聯會總幹事盛李廉稱，視障者依賴裝置發聲辨別路口位置，新供應商產品音質佳，表現較好。

至於斑馬線黃波燈，署方稱不時有市民反映有司機漠視斑馬線不停車，2022年起在葵青、深水埗、九龍城及大埔試驗新設計6個月，結果顯示駕駛者在斑馬線前停車讓路比例由42%升至80%。