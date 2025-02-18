行人設施陸續換 黃盒讀街名助視障 黃波閃動提停車

【明報專訊】運輸署今年第二季起會陸續更換全港約1.3萬套為視障者而設，裝在行人過路燈柱的「電子行人過路發聲裝置」（俗稱黃盒），新一代黃盒底部增設語音位置提示，按鍵後會以粵語、普通話及英語讀出附近街名，助視障者了解身處位置；側面設摸讀地圖以展示過路處行車線及方向；頂部發光助弱視者更易找到過路處。另外，運輸署去年底開始更換全港230個斑馬線的傳統黃波燈，將黃色球體換成閃動的黃光光環，黑白間燈柱的白色部分換成閃動白光，料下月起逐步安裝並投入運作。運輸署預計，所有新黃盒及新黃波燈會在2027年底前完成更換。
以往黃盒只會發出不同聲響，助視障者分辨紅或綠燈。署方稱，2021至23年間在深水埗、觀塘等5區20個路口試行新黃盒先導計劃；現時部分車流高但人流少的路口，行人綠燈需按鍵才亮起，新黃盒除上述3功能，將設非接觸式行人過路按鍵，減衛生顧慮；新黃盒亦增設夜間模式，減低音量及對附近民居影響。視障者夜間如有需要，可用增設的專用無線裝置或手機應用程式遙控短暫提高音量。
視障組織稱運署接納意見 將助測試
香港失明人協進會會長黃俊恒稱，運輸署測試後接納視障者意見引入瑞典新供應商Prisma，亦安排視障者參與日後首100組交通燈測試。香港失明人互聯會總幹事盛李廉稱，視障者依賴裝置發聲辨別路口位置，新供應商產品音質佳，表現較好。
至於斑馬線黃波燈，署方稱不時有市民反映有司機漠視斑馬線不停車，2022年起在葵青、深水埗、九龍城及大埔試驗新設計6個月，結果顯示駕駛者在斑馬線前停車讓路比例由42%升至80%。