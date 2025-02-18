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電車去年賺逾千萬 議員表明反對加價

【明報專訊】立法會交通事務委員會周五將審議電車公司加價申請，根據立法會文件，電車公司去年錄得約1120萬元稅後盈利，按年升近1.5倍，營運成本則增約一成至約3.07億元。電車公司稱，未來兩年將投入6820萬元推行各項改善計劃，加上來年客量增長將顯著放緩、廣告收入進一步增加的空間亦有限，認為加價對維持持續營運能力和穩定服務至關重要。

議員籲「做好啲 收入可能仲好」

港島西立法會議員民建聯陳學鋒表明不贊成電車加價，指加價後與巴士票價差距拉近，擔心電車失去性價比高優勢令客量減，反令財政更差，重申電車公司有盈利下不應加價，「不加價但做好啲，收入可能仲好」。陳不認同電車估算未來客量增長減少，「堅尼地城成街都係自由行」，認為只要打造電車為特色旅遊便能吸客，「只是電車有否花心機做好呢件事」。

電車公司早前向政府申請加價，12歲或以上成人票價加3毫，至3.3元，3至11歲小童票價加1毫，至1.6元，65歲或以上長者票加2毫至1.5元，加幅介乎約6.7%至15.4%。電車對上一次加價為2022年7月，當時公司稱2021年虧損，其後申請加幅約8.3%至15.4%全數獲政府批准。

電車稱整體客量仍低2019年8%

料未來數年客量增長放緩

電車今次則在有錢賺下申請加價。文件顯示，電車公司自上次加價後，2023年已轉虧為盈錄450萬元盈利，去年盈利更增1.5倍至1120萬元，利潤率則較2020年5.4%少，僅3.5%。電車去年車費及廣告收入均有增長，廣告收入按年增約33.7%達1.54億元。車費收入增幅較微，去年日均客量增2.9%至13.8萬人次，帶來約1.29億元收入，按年增約5.2%。電車公司稱，整體客量仍較2019年低約8%，考慮到港島居住人口續跌、鐵路和巴士競爭，預計未來數年客量增長顯著放緩。

電車公司續稱，總營運成本由2020年1.86億元持續升至去年的3.067億元，增幅約65%，但公司成本結構較缺彈性，員工佔總營運成本約三分之二，其餘為維修、電力開支，形容可省成本空間非常有限；公司未來兩年將投放約6820萬元，包括開發手機應用程式提供實時到站資訊，料今年第二季完成。

此外，2029年會完成採用新物料更換主要彎位路軌，更換道岔、緊急交叉道口等，以減少維修次數及脫軌風險，延長軌道壽命。2037年亦會完成更換新轉向架及制動系統。電車公司稱，各項目長遠可減低經常營運成本，尤其維修保養和電費開支。

相關字詞﹕電車 電車加價

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