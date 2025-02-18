簡約公屋二期下周可申 啟德料搶手 4項目共5060伙 2九龍2新界

啟德屯門MiC 順利上水校舍改建

「簡約公屋」第二期4個項目均設3種戶型，即1至2人、3至4人及4至5人單位。其中鄰近港鐵啟德站的啟德世運道及輕鐵青松站旁的屯門青福里項目，皆以「組裝合成」（MiC）建造，分別提供約2970及1850單位，最小單位面積約14平方米，最大單位約32平方米。

另外兩個由舊校舍改建的項目，即觀塘順安道的基督教聖約教會堅樂第二小學、上水彩園路的東華三院馬錦燦紀念小學（彩園分校），分別提供約130個及110個單位，最小單位面積約14至18平方米，最大單位約28至35平方米，較以MiC建造的項目面積大。

上期落空者毋須再交表

租金方面，「簡約公屋」繼續按單位面積及地區參考同區新建成傳統公屋租金約九成，4個項目租金介乎860至3270元，其中屯門青福里租金最便宜，最高則是觀塘順安道。

輪候3年或以上的一般傳統公屋家庭申請者，下周一或之前將陸續收到申請表，若下周一至3月17日期間交回可獲優先處理，當局於優先申請階段後仍繼續接受申請。未獲分配單位的第一期申請者則毋須再交表。每名申請者最多獲3次編配機會，首批獲編配單位的第二期申請者，年中起將陸續收到房屋局通知。

是次申請繼續設有計分制，底分100分，較高分數者可獲優先編配，例如只選擇位於擴展市區或新界項目者可加30分。居於不適切居所、有特殊健康狀况或「家有初生」者亦獲加分。

校舍改建面積大樓底高 租較貴

房屋局副局長戴尚誠昨出席傳媒午宴稱，舊校舍改建而成的項目最大單位可達35平方米，高於MiC項目標準32平方米，樓底亦較高，租金相對較高；他強調改建校舍時會盡用空間，同時保留學校元素。