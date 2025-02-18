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港聞二

許智峯被沒收資產稱株連妻母 政府：犯罪得益按證據計

【明報專訊】高等法院昨日頒令沒收涉違《港區國安法》被通緝的立法會前議員許智峯在港的資產，是外界所知首次沒收涉國安罪行的個人資產。許智峯在社交網站表示，遭充公的財產逾80萬元，稱亦包括其妻子和母親在港的財產。政府去年根據國安法《實施細則》，申請沒收許智峯經網上平台籌得的資金，當時估計涉款約80萬元。本報向警方查詢充公原因及金額，警方回覆任何行動均會按實際情况依法處理。

特區政府發言人稱，留意到網上對法庭的行動作失實抹黑和惡意攻擊，予以強烈譴責和反對，強調申請和發出沒收令必須依照《實施細則》的嚴格條件。發言人指出，許離港前後將近250萬元個人資產，轉移饋贈予其母親及妻子，法庭亦信納相關交易證據；許智峯犯罪得益的價值是根據相關證據所計算。發言人未提及該筆資產是否今次全數被沒收。

政府斥網上對法庭行動抹黑

高等法院昨日閉門處理案件，批准政府充公許智峯資產的申請。身處澳洲的許智峯在社交網站表示，根據法庭文件，當局估計其Patreon的收入可達1200萬元，法庭裁定沒收他在香港共80多萬元資產，許智峯說包括其妻子和母親的財產，以及其作為民事案件提告人存放於律師事務所的信託財產。

許智峯公開的法庭文件截圖顯示，當局是按國安法《實施細則》附表3第9(1)(b)條，申請財產沒收令。根據條文，若某國安罪行被告死亡或潛逃，而令該法律程序未結束，法庭在信納被告人本來可被定罪、且曾經因為該罪行中獲利的情况下，可批出財產沒收令。

翻查資料，許智峯2020年宣布流亡海外後，其本港銀行戶口遭凍結，警方當時不點名稱循違反國安法及「洗黑錢」方向調查，戶口涉款85萬元；許智峯家人的銀行戶口其時一度被凍結，他稱存款達數百萬元，戶口獲解凍後已將積蓄轉走。

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