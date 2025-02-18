「契女」誘投資騙七旬婦6000萬 兩同黨控欺詐洗錢

控方指扮金管局職員 陪事主匯款

首被告伍超光（54歲）和次被告鄭德起（53歲）共同被控兩項欺詐和一項洗黑錢罪，伍另被控一項欺詐罪，鄭另被控3項洗黑錢罪。針對欺詐罪，伍被控於2016年11月23日聯同女子范佩韻，虛假地向事主楊少蓉表示，楊要支付50萬美元（折合逾388萬港元）以刪除一項洗黑錢紀錄，以便楊收取所謂「私人配售計劃」產生的投資回報，並訛稱自己是香港金管局職員，出示聲稱由金管局發出的信函。

此外，伍超光和鄭德起被控於2017年8月21日聯同范佩韻，訛稱范為楊少蓉存入630萬港元投資回報，並着楊存入130萬港元，才能獲投資回報。伍和鄭亦被控於2017年9月13日和10月6日，訛稱楊要將300萬港元存入信託戶口，才可收取回報，並要求楊支付法律費用15萬港元。

就洗黑錢罪，伍超光和鄭德起被控於2017年9月1日至29日處理1.4萬港元犯罪得益。鄭另被控處理合共53.7萬港元犯罪得益。

簽文件未提投資 用存款買兩跑車

控方開案陳辭指，事主楊少蓉2014年起經朋友認識范佩韻，兩人以「契媽」和「契女」互相稱呼。范相約事主到一間投資顧問公司簽署多份文件，但文件對具體投資項目隻字不提。范聲稱事主只需將款項存入相應銀行戶口，可由專人操作，事主亦按范的建議匯款投資歐洲兩間酒店。

控方表示，范佩韻曾帶楊少蓉到英國倫敦與外國人開會，楊不知道席間發生何事，亦不知道自己的款項匯入涉事公司戶口，用來購買兩架跑車。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 142/23】