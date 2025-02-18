灣仔暴動脫罪5人再裁決 兩准自辯

5名被告為林顯誠、李安翹、蘇雅賢、謝兆雄及陳樂燊。當中林顯誠及陳樂燊申請重啓辯方案情；餘下3人早前透露擬認罪。

控：原審時已放棄自辯

辯：上訴庭改法律原則 無自辯不公

昨日控辯雙方均採納書面陳辭，辯方補充指，上訴庭改變相關法律原則，只要被告在暴動現場被截停，即使只是攜帶保護裝備，被告都應給予解釋，否則可能被推斷為犯案。如果法庭不行使酌情權，二人沒有機會自辯，會構成審訊不公。

法官高偉雄表示，上訴庭只是澄清有關法律原則，沒作出改變，並且質疑當初兩名被告有律師代表下選擇不自辯，其決定理應經深思熟慮，但沒有證據指二人批評當初律師有失誤；控方亦反對辯方的申請。

辯方回應指法庭毋須考慮原審時律師的對與錯，並指法庭可考慮重啓辯方案情不會對控方構成不公，以及本案出現重大改變而行使酌情權。

上級法院有指導性裁決 可酌情

法官聽取控辯雙方的口頭陳辭後裁決，指針對被告身處暴動現場，但沒有證據解釋他為何到場，法庭應如何作出推論，有關法律原則沒有被改變，並非如辯方所指，將自辯責任強加被告身上。惟法庭同意本案由原審至上訴期間，上級法院亦就暴動議題作出一些有指導性裁決，出現重大改變，故應向辯方予以酌情權。

涉案暴動發生於2019年10月6日，有人號召上街抗議《禁蒙面法》。當日下午5時許，灣仔一帶出現暴動，逾500人集結、架設路障及向警方投擲汽油彈。原審裁決時稱，從裝束顯示案中5名被告非無辜途人，但法庭不能排除他們可能在警方驅散時才進入暴動範圍，隨暴動者一同逃跑，故裁定暴動罪脫；不過5人在原審就使用蒙面物品罪成，分別判240小時社會服務令、入更生中心及監禁10周。

【案件編號：DCCC 1017/20】

（反修例風暴）