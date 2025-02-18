明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

灣仔暴動脫罪5人再裁決 兩准自辯

【明報專訊】5人涉參與2019年灣仔「反極權反緊急法大遊行」，經審訊後被裁定暴動罪不成立。其後律政司上訴得直，上訴庭撤銷裁決，發還原審處理。原審法官昨於區院處理案中法律爭議，辯方要求法庭行使酌情權，讓其中兩名被告重啓案情以作自辯，惟控方反對有關申請，質疑當初是二人選擇不自辯。法官雖接納控方說法，但指上級法院就暴動議題作出一些有指導性裁決，令本案出現重大改變，遂批准辯方申請，將案件重審定於3月10日，屆時一併處理同案3名擬認罪被告的答辯。

5名被告為林顯誠、李安翹、蘇雅賢、謝兆雄及陳樂燊。當中林顯誠及陳樂燊申請重啓辯方案情；餘下3人早前透露擬認罪。

控：原審時已放棄自辯

辯：上訴庭改法律原則 無自辯不公

昨日控辯雙方均採納書面陳辭，辯方補充指，上訴庭改變相關法律原則，只要被告在暴動現場被截停，即使只是攜帶保護裝備，被告都應給予解釋，否則可能被推斷為犯案。如果法庭不行使酌情權，二人沒有機會自辯，會構成審訊不公。

法官高偉雄表示，上訴庭只是澄清有關法律原則，沒作出改變，並且質疑當初兩名被告有律師代表下選擇不自辯，其決定理應經深思熟慮，但沒有證據指二人批評當初律師有失誤；控方亦反對辯方的申請。

辯方回應指法庭毋須考慮原審時律師的對與錯，並指法庭可考慮重啓辯方案情不會對控方構成不公，以及本案出現重大改變而行使酌情權。

上級法院有指導性裁決 可酌情

法官聽取控辯雙方的口頭陳辭後裁決，指針對被告身處暴動現場，但沒有證據解釋他為何到場，法庭應如何作出推論，有關法律原則沒有被改變，並非如辯方所指，將自辯責任強加被告身上。惟法庭同意本案由原審至上訴期間，上級法院亦就暴動議題作出一些有指導性裁決，出現重大改變，故應向辯方予以酌情權。

涉案暴動發生於2019年10月6日，有人號召上街抗議《禁蒙面法》。當日下午5時許，灣仔一帶出現暴動，逾500人集結、架設路障及向警方投擲汽油彈。原審裁決時稱，從裝束顯示案中5名被告非無辜途人，但法庭不能排除他們可能在警方驅散時才進入暴動範圍，隨暴動者一同逃跑，故裁定暴動罪脫；不過5人在原審就使用蒙面物品罪成，分別判240小時社會服務令、入更生中心及監禁10周。

【案件編號：DCCC 1017/20】

（反修例風暴）

上 / 下一篇新聞

兩小時極速跨境運心 助祈祈重生 快預期一句鐘 醫局：盼為移植互助機制打好基礎
兩小時極速跨境運心 助祈祈重生 快預期一句鐘 醫局：盼為移植互助機制打好基礎
祈祈父稱奇蹟 感激捐贈家屬慟中援手
祈祈父稱奇蹟 感激捐贈家屬慟中援手
假學歷申教席 一宗涉英婦偽造當地學歷
假學歷申教席 一宗涉英婦偽造當地學歷
父涉謀殺3歲女 控：狂搖致腦出血 不滿女兒哭泣尿牀 揚言「當狗咁教」
父涉謀殺3歲女 控：狂搖致腦出血 不滿女兒哭泣尿牀 揚言「當狗咁教」
推越野單車上山暈倒 五旬漢命喪老虎頭
推越野單車上山暈倒 五旬漢命喪老虎頭
「契女」誘投資騙七旬婦6000萬 兩同黨控欺詐洗錢
「契女」誘投資騙七旬婦6000萬 兩同黨控欺詐洗錢
許智峯被沒收資產稱株連妻母 政府：犯罪得益按證據計
許智峯被沒收資產稱株連妻母 政府：犯罪得益按證據計
便利店購物 青年遭圍斬
便利店購物 青年遭圍斬
男警涉狎熟人 控4罪被停職
男警涉狎熟人 控4罪被停職
簡約公屋二期下周可申 啟德料搶手 4項目共5060伙 2九龍2新界
簡約公屋二期下周可申 啟德料搶手 4項目共5060伙 2九龍2新界
攸壆路下月入伙 何永賢：5月「綜合輪候時間」將見作用
攸壆路下月入伙 何永賢：5月「綜合輪候時間」將見作用
信用卡拖款撇帳6年高 議員歸因經濟復蘇慢
信用卡拖款撇帳6年高 議員歸因經濟復蘇慢
電車去年賺逾千萬 議員表明反對加價
電車去年賺逾千萬 議員表明反對加價
行人設施陸續換 黃盒讀街名助視障 黃波閃動提停車
行人設施陸續換 黃盒讀街名助視障 黃波閃動提停車
警教滑翔傘 學員跌傷 認疏忽安全 判社服令
警教滑翔傘 學員跌傷 認疏忽安全 判社服令
MIRROR演唱會墜屏 協興隆遭入稟清盤
MIRROR演唱會墜屏 協興隆遭入稟清盤
套丁案講解程序 地署：受理村民因風水反對建屋
套丁案講解程序 地署：受理村民因風水反對建屋
控非禮申終止聆訊被拒 女足前助教覆核駁回
控非禮申終止聆訊被拒 女足前助教覆核駁回
12嬰兒護臀膏或致敏 無標含量消委促規管
12嬰兒護臀膏或致敏 無標含量消委促規管
自攜杯買飲品 McCafé用紙杯先冲
自攜杯買飲品 McCafé用紙杯先冲
指測試環境不反映實際抽濕量 消委再促抽濕機廠商改進
指測試環境不反映實際抽濕量 消委再促抽濕機廠商改進
體檢涉不良經營手法 最大金額涉逾26萬
體檢涉不良經營手法 最大金額涉逾26萬
灣區熱搜：羅湖無人駕駛載人機機場啟用 全自動化運作 展示日後登機升降過程
灣區熱搜：羅湖無人駕駛載人機機場啟用 全自動化運作 展示日後登機升降過程
灣區熱搜：中央支持 深圳加快完備低空體系
灣區熱搜：中央支持 深圳加快完備低空體系
灣區手記：網上辦登機報到 ／文：尚東美
灣區手記：網上辦登機報到 ／文：尚東美
【Emily】欖隧修正案掀「筆戰」 田二少話唔想對着幹 答應高官唔拉票
【Emily】欖隧修正案掀「筆戰」 田二少話唔想對着幹 答應高官唔拉票
【Emily】何柱國肺癌康復籲戒煙 感謝盧寵茂
【Emily】何柱國肺癌康復籲戒煙 感謝盧寵茂
【Emily】青協調查：44%青年認為政黨能反映民意 比例升 過半感選舉投票有用
【Emily】青協調查：44%青年認為政黨能反映民意 比例升 過半感選舉投票有用
【Emily】迪士尼聘身心障礙者 「伴你同行」明可申請
【Emily】迪士尼聘身心障礙者 「伴你同行」明可申請
【Emily】熊貓姊弟「出更」首日5000人參觀 破單日紀錄
【Emily】熊貓姊弟「出更」首日5000人參觀 破單日紀錄
【Emily】八鄉少訊中心大改造 引入創科訓練
【Emily】八鄉少訊中心大改造 引入創科訓練