推越野單車上山暈倒 五旬漢命喪老虎頭

昨早10時許，一名女子在大嶼山愉景灣對上老虎頭郊遊徑行山，途經二白坳附近，發現一名身穿單車服、有佩戴保護裝備的男子倒臥車旁不省人事，立刻報警。消防、民安隊及政府飛行服務隊接報到場，發現57歲姓歐陽男事主陷入昏迷。他隨即由直升機救起送往東區醫院，搶救無效，死因有待驗屍後確定。

據了解，事主昨日與朋友相約騎單車，到二白坳附近時，事主停下表示要用手機處理銀行交易，叫朋友先走，兩人遂分開，朋友後來聯絡事主不果。

教練倡用漁署指定越野單車徑

越野單車教練李伯鴻（Ray）稱，事發的老虎頭郊遊徑並非漁護署指定的越野單車徑，不過他知道有些單車發燒友會於該處騎單車。李說一般行山徑可能有大石頭及樓梯級，單車客可能要推或搬單車上落該些路段，需要較多體能，而行山徑的路面可能比較窄，亦不會設與單車相關的難度級別、危險警告牌。李建議越野單車愛好者使用漁護署指定的15條越野單車徑及1個越野單車訓練場，避免單獨上山，亦要因應路段情况選擇合適的單車，並要佩戴適合的保護裝備。