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港聞

港聞二

推越野單車上山暈倒 五旬漢命喪老虎頭

【明報專訊】大嶼山老虎頭山邊昨早有中年漢暈倒在一輛越野單車旁邊，途經行山客發現報警，中年漢由直升機送院，搶救後不治。據了解，事主昨與朋友相約從愉景灣騎越野單車到梅窩，兩人於二白坳附近分開，其後事主昏迷，被行山人士發現報警。據悉事主出事時正在搬運單車上山，並非踩單車途中，警方正調查他本身有無患病紀錄。案件列作送院時死亡。

昨早10時許，一名女子在大嶼山愉景灣對上老虎頭郊遊徑行山，途經二白坳附近，發現一名身穿單車服、有佩戴保護裝備的男子倒臥車旁不省人事，立刻報警。消防、民安隊及政府飛行服務隊接報到場，發現57歲姓歐陽男事主陷入昏迷。他隨即由直升機救起送往東區醫院，搶救無效，死因有待驗屍後確定。

據了解，事主昨日與朋友相約騎單車，到二白坳附近時，事主停下表示要用手機處理銀行交易，叫朋友先走，兩人遂分開，朋友後來聯絡事主不果。

教練倡用漁署指定越野單車徑

越野單車教練李伯鴻（Ray）稱，事發的老虎頭郊遊徑並非漁護署指定的越野單車徑，不過他知道有些單車發燒友會於該處騎單車。李說一般行山徑可能有大石頭及樓梯級，單車客可能要推或搬單車上落該些路段，需要較多體能，而行山徑的路面可能比較窄，亦不會設與單車相關的難度級別、危險警告牌。李建議越野單車愛好者使用漁護署指定的15條越野單車徑及1個越野單車訓練場，避免單獨上山，亦要因應路段情况選擇合適的單車，並要佩戴適合的保護裝備。

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