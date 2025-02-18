父涉謀殺3歲女 控：狂搖致腦出血 不滿女兒哭泣尿牀 揚言「當狗咁教」

曾腐液淋女友 承認襲擊虐待女兒

現42歲的被告劉佳坪否認謀殺罪，涉於2020年7月29日謀殺女兒梁雅思，但他承認同年5月中旬至7月18日故意襲擊或虐待雅思。控方開案陳辭指本案是沉重的案件，被告是雅思的父親，雅思跟隨母親梁小欣的姓氏命名。雅思出生兩星期，被告爭執時以腐蝕液體潑向梁小欣，梁身體燒傷住院，被告被判入獄。事後社署獲保護兒童令，將雅思交由保良局和寄養家庭照顧。

2020年1月，兩歲的雅思出生後第一次和梁小欣同住，居於深水埗一單位，其間雅思身體無恙。同年5月被告出獄和兩母女同居，控方形容那刻開始「雅思的世界不同了」。被告嚴厲和粗暴對待雅思，令雅思承受苦楚。

控：昏迷後未即召白車 證殺人意圖

事發2020年7月18日早上，梁小欣出門買早餐前，見到雅思和被告交談；其後梁返回單位，雅思已昏迷不醒送院。7月29日是雅思3歲生日，當天證實死亡，結束短暫一生。控方認為被告有意圖殺死雅思，或令雅思身體受嚴重傷害，因被告在雅思昏迷後沒有立即召白車，並向醫護訛稱雅思從牀上跌倒。被告警誡下表示除了罰雅思「掹耳仔」和打屁股等，不會作其他懲罰。

被告稱從牀跌倒 報告：不致命

控方引述被告和梁小欣之間的WhatsApp對話，被告認為對雅思「要當係狗咁樣教」、「要打要罰到佢服從自己」，被告甚至不容忍雅思哭泣，會將兩母女趕出家門。控方指根據醫療報告，雅思死因是頭部受傷連帶支氣管肺炎，從牀上掉下不會致死，被用力、劇烈和重複搖晃才會致命。綜合醫生證供，雅思驗出急性腦膜下出血、缺氧性腦損傷和視網膜前污點狀出血，屬搖晃兒童綜合症狀。

控方稱將傳召梁小欣作供，講述被告如何襲擊和虐待雅思，而梁以往曾吸毒，懷上雅思後成功戒毒。控方強調「絕對不是說梁女士不是一個完美的媽媽」，陪審員未必認同梁的人生決定，但本案受審者是被告。根據控辯雙方承認事實，被告2020年5月中旬起指罵雅思，並提出雅思不可跟母親姓梁，要改姓劉。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 61/22】