假學歷申教席 一宗涉英婦偽造當地學歷

據了解，其中一名涉案42歲女子在網上向評審局申請學歷評估，聲稱2011年畢業於英國埃克塞特大學，持小學英語教育證書，評審局證實為虛假證書，去年5月23日報警。

據教育局要求，持非本地學歷準教師若盼在港應徵學位教師，可向評審局申請學歷評審，以便檢視學歷是否與本地學歷相若。

校長：私校較多接觸外地學歷者

津貼小學議會前主席、私立小學基督教香港信義會啟信學校校長蘇炳輝說，私校師資團隊有別津校，「津校教師多數港大、中大和教大畢業」，不少私校以英語教學為主，較大機會接觸非本地學歷者應徵教師，但他不擔心學校會遇到假學歷求職者，料現時評審局認證、教育局教師註冊手續已雙重把關。

蘇炳輝續說，過往有學校臨開學前聘用非本地學歷者填補學位教師空缺，校方亦按要求向教育局等單位做認證手續，開學後始發現所持學位在港只認可為高級文憑，而不能再出任學位教師職位。他提醒，學校應留意向當局提交學歷資料後會有「時間差」，建議當局亦通知學校需等候多久。

評審局上年處理學歷評估時揭發32宗假學歷個案，較上一年度22宗升45%，當中5宗涉及「教師註冊或教師聘任用途」，已向執法機關舉報。