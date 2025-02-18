明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

假學歷申教席 一宗涉英婦偽造當地學歷

【明報專訊】本報昨報道有人以假學歷作教師註冊等用途，2023/24年度香港學術及職業資歷評審局揭發5宗相關個案。據悉，當中一名持英國護照42歲女子涉偽造英國埃克塞特大學（University of Exeter）小學英語教育證書，在網上向評審局申請學歷評估。本報已向警方、教育局及評審局查詢，尚待回覆。

據了解，其中一名涉案42歲女子在網上向評審局申請學歷評估，聲稱2011年畢業於英國埃克塞特大學，持小學英語教育證書，評審局證實為虛假證書，去年5月23日報警。

據教育局要求，持非本地學歷準教師若盼在港應徵學位教師，可向評審局申請學歷評審，以便檢視學歷是否與本地學歷相若。

校長：私校較多接觸外地學歷者

津貼小學議會前主席、私立小學基督教香港信義會啟信學校校長蘇炳輝說，私校師資團隊有別津校，「津校教師多數港大、中大和教大畢業」，不少私校以英語教學為主，較大機會接觸非本地學歷者應徵教師，但他不擔心學校會遇到假學歷求職者，料現時評審局認證、教育局教師註冊手續已雙重把關。

蘇炳輝續說，過往有學校臨開學前聘用非本地學歷者填補學位教師空缺，校方亦按要求向教育局等單位做認證手續，開學後始發現所持學位在港只認可為高級文憑，而不能再出任學位教師職位。他提醒，學校應留意向當局提交學歷資料後會有「時間差」，建議當局亦通知學校需等候多久。

評審局上年處理學歷評估時揭發32宗假學歷個案，較上一年度22宗升45%，當中5宗涉及「教師註冊或教師聘任用途」，已向執法機關舉報。

上 / 下一篇新聞

兩小時極速跨境運心 助祈祈重生 快預期一句鐘 醫局：盼為移植互助機制打好基礎
兩小時極速跨境運心 助祈祈重生 快預期一句鐘 醫局：盼為移植互助機制打好基礎
祈祈父稱奇蹟 感激捐贈家屬慟中援手
祈祈父稱奇蹟 感激捐贈家屬慟中援手
父涉謀殺3歲女 控：狂搖致腦出血 不滿女兒哭泣尿牀 揚言「當狗咁教」
父涉謀殺3歲女 控：狂搖致腦出血 不滿女兒哭泣尿牀 揚言「當狗咁教」
推越野單車上山暈倒 五旬漢命喪老虎頭
推越野單車上山暈倒 五旬漢命喪老虎頭
灣仔暴動脫罪5人再裁決 兩准自辯
灣仔暴動脫罪5人再裁決 兩准自辯
「契女」誘投資騙七旬婦6000萬 兩同黨控欺詐洗錢
「契女」誘投資騙七旬婦6000萬 兩同黨控欺詐洗錢
許智峯被沒收資產稱株連妻母 政府：犯罪得益按證據計
許智峯被沒收資產稱株連妻母 政府：犯罪得益按證據計
便利店購物 青年遭圍斬
便利店購物 青年遭圍斬
男警涉狎熟人 控4罪被停職
男警涉狎熟人 控4罪被停職
簡約公屋二期下周可申 啟德料搶手 4項目共5060伙 2九龍2新界
簡約公屋二期下周可申 啟德料搶手 4項目共5060伙 2九龍2新界
攸壆路下月入伙 何永賢：5月「綜合輪候時間」將見作用
攸壆路下月入伙 何永賢：5月「綜合輪候時間」將見作用
信用卡拖款撇帳6年高 議員歸因經濟復蘇慢
信用卡拖款撇帳6年高 議員歸因經濟復蘇慢
電車去年賺逾千萬 議員表明反對加價
電車去年賺逾千萬 議員表明反對加價
行人設施陸續換 黃盒讀街名助視障 黃波閃動提停車
行人設施陸續換 黃盒讀街名助視障 黃波閃動提停車
警教滑翔傘 學員跌傷 認疏忽安全 判社服令
警教滑翔傘 學員跌傷 認疏忽安全 判社服令
MIRROR演唱會墜屏 協興隆遭入稟清盤
MIRROR演唱會墜屏 協興隆遭入稟清盤
套丁案講解程序 地署：受理村民因風水反對建屋
套丁案講解程序 地署：受理村民因風水反對建屋
控非禮申終止聆訊被拒 女足前助教覆核駁回
控非禮申終止聆訊被拒 女足前助教覆核駁回
12嬰兒護臀膏或致敏 無標含量消委促規管
12嬰兒護臀膏或致敏 無標含量消委促規管
自攜杯買飲品 McCafé用紙杯先冲
自攜杯買飲品 McCafé用紙杯先冲
指測試環境不反映實際抽濕量 消委再促抽濕機廠商改進
指測試環境不反映實際抽濕量 消委再促抽濕機廠商改進
體檢涉不良經營手法 最大金額涉逾26萬
體檢涉不良經營手法 最大金額涉逾26萬
灣區熱搜：羅湖無人駕駛載人機機場啟用 全自動化運作 展示日後登機升降過程
灣區熱搜：羅湖無人駕駛載人機機場啟用 全自動化運作 展示日後登機升降過程
灣區熱搜：中央支持 深圳加快完備低空體系
灣區熱搜：中央支持 深圳加快完備低空體系
灣區手記：網上辦登機報到 ／文：尚東美
灣區手記：網上辦登機報到 ／文：尚東美
【Emily】欖隧修正案掀「筆戰」 田二少話唔想對着幹 答應高官唔拉票
【Emily】欖隧修正案掀「筆戰」 田二少話唔想對着幹 答應高官唔拉票
【Emily】何柱國肺癌康復籲戒煙 感謝盧寵茂
【Emily】何柱國肺癌康復籲戒煙 感謝盧寵茂
【Emily】青協調查：44%青年認為政黨能反映民意 比例升 過半感選舉投票有用
【Emily】青協調查：44%青年認為政黨能反映民意 比例升 過半感選舉投票有用
【Emily】迪士尼聘身心障礙者 「伴你同行」明可申請
【Emily】迪士尼聘身心障礙者 「伴你同行」明可申請
【Emily】熊貓姊弟「出更」首日5000人參觀 破單日紀錄
【Emily】熊貓姊弟「出更」首日5000人參觀 破單日紀錄
【Emily】八鄉少訊中心大改造 引入創科訓練
【Emily】八鄉少訊中心大改造 引入創科訓練