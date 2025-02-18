祈祈父稱奇蹟 感激捐贈家屬慟中援手

【明報專訊】女嬰祈祈在兒童醫院留醫逾5個月，其間醫管局兩度呼籲捐心，如今祈祈終重獲新生獲內地捐心。上周拍片呼籲的父親張先生昨於記者會感謝相關部門和醫護，並感激捐贈者家屬在艱辛時刻仍願捐器官，為有需要的人「作出好大好大幫助」，令奇蹟出現。
張父說，這份愛與祝福會成為祈祈堅強康復的力量，盼望女兒順利、安穩康復，他們將一直陪伴祈祈，等她健康出院。
主刀：賴醫護照顧維持狀態
負責手術的兒童醫院心胸外科顧問醫生任力恒難掩情緒，笑稱「我等咗呢個手術好耐喇」。他說祈祈病情反覆，要靠人工心維持生命，感恩等到合適心臟。他憶述，「自（祈祈）確診以來、做第一次手術，我已認識呢位小朋友，一路同父母行呢條路，大家都知目標係需要一個新器官……先有轉機、有希望。」
祈祈留醫多時，任力恒感嘆「咁細嘅小朋友，末期心臟衰竭，喺深切治療部靠機械（維生），當然情况會有反覆」，其間祈祈靠醫護密切監察和照顧，才能維持狀態到前天接受手術，「唔容易，可以話佢哋花咗好多功夫同努力」。
2022年12月女嬰芷希成為本港首宗內地器官「過河」移植，同由任力恒操刀換心。被問及兩次手術感受，他稱兩嬰手術史、身高和體重截然不同，難直接比較，各有挑戰。