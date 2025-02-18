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兩小時極速跨境運心 助祈祈重生 快預期一句鐘 醫局：盼為移植互助機制打好基礎

【明報專訊】患擴張性心肌病變致心臟衰竭的8個月大女嬰祈祈，苦候換心5個月後獲內地捐心，前晚（16日）在香港完成換心手術，成為本港第二宗跨境器官「過河」移植。醫管局稱，上周六獲通知有合適心臟，心臟從摘取到送抵兒童醫院手術室歷時2小時18分鐘，比預期快1小時。醫管局聯網服務總監鄧耀鏗稱，自2022年底首宗本地移植內地器官後，兩地建立了緊密溝通渠道及流程，將繼續檢討，盼為兩地器官移植互助機制恒常化「打好基礎」，但未能交代時間表。

祈祈去年9月26日納入心臟移植輪候名冊同體型病人首位。鄧耀鏗表示，因祈祈年幼，難在港找到合適心臟，加上臨牀狀况不穩定，10月初通知醫衛局，局方再向中央求助，經中央及國家衛健委批准，10月10日將她納入「中國人體器官分配與共享計算機系統」（COTRS）第二層分配等待名單，若內地捐贈者無法匹配當地受贈者，才與本港配對。

18內地部門協調 逾百人配合

醫管局上周六（15日）獲內地通知有合適心臟後，翌日上午11時55分內地醫療團隊開始心臟摘取手術，其後將心臟運送到口岸交接，下午2時13分運抵兒童醫院手術室，歷時2小時18分鐘。移植手術隨即開始，晚上9時前完成，花了6.5小時。由批准到運輸等涉及國務院港澳辦、國家衛健委、海關總署等18個內地部門協調，逾百人配合。

鄧耀鏗稱不便透露器官來源地區，僅說大部分捐贈者因自身疾病腦幹死亡。

兩地手術中實時溝通 調整步伐

負責手術的兒童醫院心胸外科顧問醫生任力恒說，祈祈已第三次做開胸手術，要移除一定程度的黏連，而她本身裝有雙心室輔助器，增加移除舊心臟難度。他說，院方接獲內地通知後，先確定祈祈最新狀况適合做手術，再與內地專家商討並核對資料，兩地團隊在手術期間實時溝通，就內地進度適時調整手術步伐，將新心臟缺血時間縮至最短。

術後16小時心臟運作良好

任力恒說，手術後24小時是關鍵期，目前祈祈在兒童深切治療部留醫，直至術後16小時新心臟運作良好，手術傷口出血少，但仍須密切監察各器官功能。

鄧耀鏗透露，包括祈祈在內，過去一年醫管局曾向中央提出5宗求助，其中兩人在港輪候到心臟及肝臟，兩人原等候心臟及肺部移植，因情况好轉停止輪候，目前無香港病人在COTRS第二層分配名單。至於向內地求助有何準則，他說最重要是臨牀團隊判斷，若病人短時間內垂危但無法在港找到器官才會求助，但會尊重家屬及病人意願。

未能交代恒常機制時間表

2022年12月女嬰芷希獲內地捐心移植後，特區政府研究與內地設立恒常器官移植互助機制。鄧耀鏗稱運送程序複雜、兩地法規不一，「成件事唔係咁簡單」，未能交代設立機制時間表，而在機制恒常化前，香港可透過每次個案獲更多經驗，日後無論有否恒常機制，重點是有合適器官時如何合規盡快運到本港。被問既然可特事特辦，是否仍需恒常機制？鄧說恒常及非恒常化各有利弊，當局責任是做好準備。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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