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灣區手記：網上辦登機報到 ／文：尚東美

【明報專訊】最近有朋友訴苦，早前他在廣州乘飛機出差到其他城市，去程是南方航空的航班，由於沒行李寄艙，最理想便是提前在網上辦好值機手續（登機報到手續，check-in），輕輕鬆鬆去機場。只是當他打開南航的網站，被告知須先註冊登記成為南航會員才能網上值機，「需要實名認證才能註冊登記，這倒不是問題，問題是身分證明文件一欄，只能填寫內地身分證，什麼回鄉證、暫住證等統統沒有」，在沒法註冊登記之下，朋友沒法網上值機，唯有出發當日到櫃台辦理。辦理期間他問南航職員，對方說：「如果沒有回鄉證選項，那就只能到場辦理值機了。」

「說實話，已經可以用回鄉證登記地鐵和公交乘車碼，可以坐滴滴、叫外賣，甚至買機票，真沒想過會沒法辦理網上值機。」朋友道。那麼回程又如何？朋友回程是國航航班，同樣要先註冊登記成為會員才能網上值機，但「完全沒問題，國航用回鄉證、暫住證、台胞證都能註冊會員」。

在推動大灣區一體化的眾多措施中，廣東省有提及要讓回鄉證也享有跟內地身分證一樣的便利。事實上現時拿着回鄉證在廣東生活已經十分方便，很多服務都能以回鄉證登記，但要說完全一樣便利又並非如此，總有一些情况，就是要你遇上了，碰了壁才知道不便利，正如朋友最後感慨：「其實令我最不解的是，都是內地三大航空公司，為什麼國航可以用回鄉證，南航就不可以呢？」

文：尚東美

相關字詞﹕回鄉證 南方航空 登機報到 網上登機 網上值機 灣區手記 大灣區

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