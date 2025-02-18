灣區手記：網上辦登機報到 ／文：尚東美

「說實話，已經可以用回鄉證登記地鐵和公交乘車碼，可以坐滴滴、叫外賣，甚至買機票，真沒想過會沒法辦理網上值機。」朋友道。那麼回程又如何？朋友回程是國航航班，同樣要先註冊登記成為會員才能網上值機，但「完全沒問題，國航用回鄉證、暫住證、台胞證都能註冊會員」。

在推動大灣區一體化的眾多措施中，廣東省有提及要讓回鄉證也享有跟內地身分證一樣的便利。事實上現時拿着回鄉證在廣東生活已經十分方便，很多服務都能以回鄉證登記，但要說完全一樣便利又並非如此，總有一些情况，就是要你遇上了，碰了壁才知道不便利，正如朋友最後感慨：「其實令我最不解的是，都是內地三大航空公司，為什麼國航可以用回鄉證，南航就不可以呢？」

文：尚東美