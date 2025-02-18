灣區熱搜：中央支持 深圳加快完備低空體系

據深圳市交通運輸局公布數據顯示，截至去年底，深圳全市已累計建成各類型低空起降點483個、實現無人機載貨飛行77.6萬架次、開通無人機航線250條、直升機載人飛行2.8萬架次；建成5G基站8萬個，實現120米以下空域5G網絡連續覆蓋。深圳市發改委預計，2024至2026年期間，深圳低空設施相關的投資額將達到120億元人民幣以上。

產業鏈企業達1700 全國第一

隨着相關基建配套的推進，產業鏈也日漸齊備，除了億航智能、上海峰飛等國內eVTOL龍頭，德國eVTOL研發製造商Lilium也宣布在深圳設立中國總部，加上原有的大疆創新、道通航空等無人機研發製造企業，以及美團無人機、東部通航、中信海直等低空應用企業，據深圳市無人機產業協會統計，深圳從研發製造到應用服務的低空經濟產業鏈企業已達到1700多間，規模數量居全國第一。