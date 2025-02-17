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民建聯兩會擬44建議 倡允內地血製品過河

【明報專訊】今年全國兩會下月在北京舉行，民建聯初步擬提出44項建議，多項建議聚焦經濟及便利內地香港往來，包括擴展「一簽多行」至北京、上海等城市、容許「港車北上」車輛在繁忙時經其他陸路口岸返港等。全國人大常委李慧琼則倡優化「港澳藥械通」、允許香港與內地共同生產血漿製品。

民建聯的港區全國人大代表及全國政協委員今年兩會初步擬提出44項建議及提案，包括爭取擴展「一簽多行」內地城市。李慧琼早前提出優先將「一簽多行」擴展至廣州，對於短期內會否落實，她稱特區政府一直努力推動，不過政策需要醞釀期，有很多細節尚待處理。

李慧琼建議中央容許內地血液製品出口到香港，舉例可於落馬洲河套區先行先試，長遠期望內地與香港能合作開發和生產血漿製品，推動生物科技發展。她又提出優化「港澳藥械通」，允許已在本港臨牀使用、醫管局擁有詳細數據的藥品，可在內地直接註冊使用。

盼港車北上可用其他口岸

民建聯並提出，容許「港車北上」車輛在繁忙時間經其他陸路口岸返港以疏導車流，並擴展「粵港兩地牌」車輛行駛範圍至湖南、江西、福建、廣西等地。該黨亦建議在大灣區成立中醫藥學研究中心、將香港發展成國際中藥交易平台。

港澳辦主任夏寶龍早前南下視察落馬洲河套區及北部都會區發展，李慧琼稱中央望北都迅速發展，但她擔心步伐太慢，「（河套區）只有幾幢大廈落成，確實在時間上驚追不上」，又說北都基建配套需時太久。她促請政府抱持突破思維，加快北都及河套區基建發展，大幅壓縮程序，才能做到國家期許。

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