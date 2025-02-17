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體育園最後演練「非常滿意」 警稱40分鐘散完場 觀眾:信號差難上「離場易」

【明報專訊】啟德體育園下月1日開幕，昨舉行最後一次大型演練，約5萬名觀眾於主場館、體藝館和青年運動場同時參與演練，公眾及公務員各半。散場後政務司長陳國基稱演練運作順暢，「非常滿意」，昨天測試3個場館人數上限，而正式運作時並不會三館齊開，期望開幕禮順利。體育專員蔡健斌形容體育園下月開幕已「準備就緒」。

活動昨午3時起開放觀眾入場，5時開始欖球港隊等團體綜藝表演，6時完結，完場前20多分鐘已有觀眾離場。5時許一名女子報稱不適，20多分鐘後由現場待命的救護車送抵醫院，事主送院時清醒。演練小組開場前亦模擬貴賓從停車場進入主場館。

陳國基讚「巴士等人」

陳國基與保安局長鄧炳強昨晚於散場後到宋皇臺道上落客區視察。陳稱指示牌清晰，地鐵順暢，無收到擠迫報告，又見到「巴士等人」。他隨後在社交媒體稱，體育園未來一周仍有兩場小型演練。

跨部門演練小組代表於演練後見記者，體育專員蔡健斌稱，派出6.3萬張票中約八成人到場，有約600人參與表演，表演者及後台人員均表示滿意。他形容整體運作、應變及溝通更趨完善，容後公布開幕禮詳情。小組執行長警務處副處長（行動）周一鳴稱，入場等各環節均順暢，八成觀眾約20分鐘內離開場館，整體約40分鐘內離開園區。

今次演練首次推出「離場易」網站顯示人流密度、離場路線及步行時間等。周一鳴稱，「離場易」平台使用率逾1萬人次，將繼續優化，希望更多人使用。他說將分析現場數據、問卷意見後改善，有信心下月開幕時會「做得好好」。

摺傘須寄存 觀眾批指引不清

觀眾鍾小姐稱，門票僅寫「不可帶長傘入場」，但入場前工作人員堅持縮骨傘也須寄存，她認為當局應清晰說明禁帶物品的要求和原因。她散場時僅用數分鐘便離開場館，隨後到啟德吃飯。提早15分鐘離場的陳女士認為場地「幾靚幾吸引」，但連不上場館Wi-Fi，手機長期信號欠佳，無法載入「離場易」網站，「做個（大會檢討）問卷，做咗15分鐘，差啲做到唔想做」。張先生則認為，入場及散場不算擠迫，惟其座位靠近音響，覺得「太大聲」、「太拆」。

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