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港聞

港聞二

吸太空油未成年佔逾半

【明報專訊】政府上周五刊憲，將太空油主要成分「依托咪酯」及3種類似物列為毒品。禁毒專員李基舜（圖）表示，不會預測立法後個案數量升或跌，但「如果今天不立法，數字一定會升」，相信法例為執法機構提供多一項工具，增加對毒販的阻嚇力，亦令年輕人明白無論收藏、販賣、吸食均屬違法而避開毒品。他稱去年錄得16宗校內吸食太空油個案，故鼓勵中學下周舉辦反太空油毒品周，在早會、課堂或課外活動宣傳相關禍害。

去年呈報個案 17歲佔最多

販運及非法製造依托咪酯及3種類似物，最高可終身監禁及罰款500萬元，管有和服用相關毒品則最高監禁7年及罰款100萬元。本港去年有300宗吸食太空油呈報個案，21歲以下青少年佔226人；年齡分佈方面，12至17歲群組佔逾半呈報個案，17歲青少年佔最多共48人。李基舜接受本報訪問時稱，去年起年輕人濫用太空油情况開始蔓延，立法後若毒販轉售其他不受監管替代品，局方同樣會「手起刀落」盡快納入規管。

冀學校辦反毒品周警惕學生

他稱預防教育和宣傳不會停步，冀本月24至28日反太空油毒品周警惕學生，製造互相提點氛圍，局方已安排運動員拍片宣傳。至於有否參與學校數量目標，他稱官校會參與，料很多學校會響應，但不會一刀切強制參與，保留彈性讓學校決定。

警方上月引入太空油快測工具，截至本月12日有5宗經快測驗出個案。5名被捕本地男子介乎15至55歲，報稱學生及無業各兩名，另一人報稱商人，涉嫌管有第一部毒藥，涉58個載有懷疑依托咪酯煙彈，4宗在公眾地方，1宗在被補人家中。

去年警方曾搗破太空油製作工場。李基舜指太空油原料來自四面八方，昔日有來自馬來西亞及印度等亞洲地區，將原料或煙彈運抵本港，但未有迹象顯示集中某地區；目前海關使用「拉曼頻譜射線機器」在口岸阻截入口。針對吸食者在社交媒體或即時通訊網站買太空油，他說執法部門會拘捕販毒者，並通知相關平台刪除販毒頻道，惟暫未有相關執法數字。

醫衛局擬修例禁止管有電子煙等另類吸煙產品。李指電子煙體積如USB手指般小，令吸食者容易收藏，故歡迎本港進一步監管。他指禁止電子煙後不代表學生不會吸毒，但相信有助減少吸食。

據醫管局香港中毒控制中心分析，本港至今錄得3宗疑涉太空油的致命事故。李基舜指死者無長期病患，亦不涉自殺，生前均吸食太空油。他引述專家指吸食太空油會影響抵抗力及腎上腺分泌，並且令鉀質「暴跌」，吸食者患上普通疾病或致死。

相關字詞﹕依托咪酯 學校 禁毒專員 毒品 危險藥物條例 保安局 太空油

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