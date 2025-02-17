翻查政府建築物審核結果 環團指節能空間大

機電署前年審核17大樓

綠惜地球曾翻查政府產業署的2023年環保工作報告，顯示當年該署與機電署合作，為17座政府聯用辦公大樓進行能源審核，以識別節能和可再生能源的節能機會。機電署表示，該17幢大樓包括何文田政府合署、東區法院大樓、入境事務大樓、旺角政府合署、屯門政府合署等，當中錄得最高建築物能源消耗指標（EUI，每年每平方米耗電量）頭3位的建築物，依次為何文田政府合署（407度電）、入境事務大樓（302度電）及中區政府碼頭（289度電）。

陳永傑表示，審核結果反映相關政府大樓仍有相當大的節能空間，因為各種屋宇裝備之中，照明及空調已佔去大部分用電，故他認為，除了更換節能裝置，亦應加強教育部門的節能意識。

環境局：大部分建議獲落實

環境及生態局表示，在2020/21至2022/23年度，該局與機電署為約250幢較高用電量的政府建築物進行能源審核，大部分審核報告建議的能源管理機會均獲落實，措施包括升級老化的照明和空調設備至能源效率較高的新裝置，以及在非繁忙時段暫停使用部分升降機。政府預計所有主要節能措施獲落實後，每年可節省3300萬度電，約相等於1500萬噸碳排放。