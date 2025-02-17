明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

翻查政府建築物審核結果 環團指節能空間大

【明報專訊】機電工程署曾於2023年為17幢政府建築物進行能源審核，提出多項「能源管理機會」、即可以提高能源效益並節約能源的措施，包括關閉不需要的空調設備、保持溫度設定在25.5℃、在照明光度超出指引情况下，關閉或調暗非必要的照明系統、更換熒光燈為發光二極管（LED）燈，以及在非繁忙時段暫停載客升降機等。綠惜地球助理環境事務經理陳永傑認為，審核結果反映相關政府大樓仍有相當大節能空間。

機電署前年審核17大樓

綠惜地球曾翻查政府產業署的2023年環保工作報告，顯示當年該署與機電署合作，為17座政府聯用辦公大樓進行能源審核，以識別節能和可再生能源的節能機會。機電署表示，該17幢大樓包括何文田政府合署、東區法院大樓、入境事務大樓、旺角政府合署、屯門政府合署等，當中錄得最高建築物能源消耗指標（EUI，每年每平方米耗電量）頭3位的建築物，依次為何文田政府合署（407度電）、入境事務大樓（302度電）及中區政府碼頭（289度電）。

陳永傑表示，審核結果反映相關政府大樓仍有相當大的節能空間，因為各種屋宇裝備之中，照明及空調已佔去大部分用電，故他認為，除了更換節能裝置，亦應加強教育部門的節能意識。

環境局：大部分建議獲落實

環境及生態局表示，在2020/21至2022/23年度，該局與機電署為約250幢較高用電量的政府建築物進行能源審核，大部分審核報告建議的能源管理機會均獲落實，措施包括升級老化的照明和空調設備至能源效率較高的新裝置，以及在非繁忙時段暫停使用部分升降機。政府預計所有主要節能措施獲落實後，每年可節省3300萬度電，約相等於1500萬噸碳排放。

相關字詞﹕能源管理機會 能源審核

上 / 下一篇新聞