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屋署驗外牆四成採無人機 將研勘僭建

【明報專訊】無人機應用範疇漸趨廣泛，屋宇署去年揀選360幢樓宇檢測外牆，其中逾四成以無人機勘察，署方稱無人機能更精準確定破損位置，未來將會研究應用無人機勘察僭建物。屋宇署亦於去年第四季向民航處申請、上月22日獲批准成為小型無人機「進階訓練機構」，毋須再由市面機構提供培訓，料可節省培訓開支。

獲批自設無人機課程 省培訓開支

屋宇署自2022年中應用無人機勘察樓宇外牆，現有8部無人機，主要為樓高7層或以上樓宇檢測外牆，並結合人工智能（AI）技術，將無人機勘察蒐集的圖像生成檢驗報告。未計及由屋宇署培訓的學員，至今已有69人取得民航處認可，成為無人機遙控駕駛員。

屋宇署高級專業主任（研究及發展）王呂強表示，現提供5日無人機駕駛培訓課程，限署方人員參與，由4名同屬該署人員的導師負責，首批14名學員已完成課程，第二批14人正接受課程，目標3月底可訓練4批共56名學員。王說，課程涵蓋理論及實習訓練，訓練場地包括屋宇署總部的模擬駕駛室及無人機練習場，學員完成課程後，屋宇署會向民航處遞交推薦報告，由民航處審核後簽發證書。

稱無人機更準確 應用限制多

王呂強提到，學員若在外接受5日無人機培訓課程，每人學費約7000至9000元，目前由署方提供課程，則可節省開支。

下月晤物管界分享經驗

至於去年外牆勘察成效，屋宇署總結構工程師周昕透露，署方去年首季展開恆常外牆特別勘察工作，每年檢驗360幢樓宇，去年其中有157幢以無人機勘察。整體而言，360幢樓宇中有352幢外牆存在危險，當中207幢由業主自行處理維修，餘下145幢需政府承建商代辦。他說「運用無人機視察目標樓宇的外牆未必一定快得到」，但能更精準確定外牆破損位置。

被問到未來會否全面以無人機勘察外牆，周昕稱無人機應用有限制，例如需遠離人群及車輛、天氣良好等，亦需與警方協調按情况封路，強調屋宇署繼續「雙軌並行」以人手及無人機勘察外牆。屋宇署擬下月下旬與物業管理業界會面，分享使用無人機經驗，又透露未來將研究用無人機勘察僭建物。

明報記者 蔡穎琳

相關字詞﹕外牆 無人機 屋宇署

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