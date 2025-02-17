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陳茂波：發債確保北都不受財赤制約

【明報專訊】政府持續推動北部都會區等發展，財政司長陳茂波（圖）昨於網誌稱，「政府的工程開支將進入高峰期」，會透過發債融資確保北部都會區「這個對香港未來發展至關重要的項目」進度不會因「公共財政狀况而受到制約」，又說透過發行「較長期的債券」支持較長期工程項目，能讓現金流年期與工程項目需要匹配。

稱政府工程開支將進高峰期

據發展局回覆立法會議員書面質詢數字，過去5個年度政府基本工程開支呈上升趨勢，由2019/20年度的654億元增至2023/24年度的858億元（見表2）。

另一方面，政府近年發債金額按年增加，其中預算2024/25年度發債額1200億元，而預計還債242億元，而若非有發債所得收入，政府財赤不止於目前預料的1000億元。

陳茂波表示，北都未來數年相關工程陸續上馬，產業用地逐步推出，加上其他重要民生相關的基建工程，例如北區醫院擴建、啟德新急症醫院、公營房屋相關土地平整項目等，政府工程開支將進入高峰期。

為支持北都發展，陳表示政府將透過公私營合作、原址換地、試行「片區開發」等，更靈活善用市場資源，同時亦會發行政府債券融資。他解釋，環顧一些先進經濟體，政府債務相對生產總值比率均逾100%，香港現時比率僅約9.3%，未來縱略提高，亦仍遠低於其他先進經濟體，屬穩健水平。他又引述本地大學研究報告稱，適當發債以支持惠及民生和社會長遠發展項目屬「明智之舉」。

引大學報告謂適當發債「明智」

陳茂波預料，隨着部分基建工程逐步建成，未來發債需求及規模亦會相應減少，而基建投資帶動的經濟活動和產業發展，將為香港帶來更多新的發展機遇和稅務收入。

（預算案）

相關字詞﹕發債 財赤 北部都會區 財政司 公共財政 政府工程開支 陳茂波

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