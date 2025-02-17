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來年經常開支削幅 勢加碼至2% 後年或再減2% G19倡增至兩年5%

【明報專訊】政府下周三（26日）將公布新一份《財政預算案》，按政府早前提出的「資源效率優化計劃」，各部門本年度（2024/25）起連續3年度削1%經常開支。據本報從最少兩個獨立消息了解，有政府部門收到指示，政府將加大削減經常開支力度，由原先計劃在的3年度減「1-1-1」，增至下年度（2025/26年度）削減2%，再接下的年度也可能再減2%，即可能是削「1-2-2」，料將有助改善現時營運赤字。有政黨及議員近期已提出政府應削減5%開支，有工會代表憂影響服務質素。

綜合消息稱研增稅收設邊境費

以2023/24年度為例，該年度政府實際經常開支5391.09億元（見圖表1），佔政府開支總額74.7%。該年度的1%經常開支相當於53.91億元，若以2%計則可節省107.82億元。綜合政界消息，政府除節流亦會研究循增加稅收、增加收費、設邊境建設費等不同方式開源。公務員薪酬是否調整亦備受關注，但有議員估計，減薪涉及修例等複雜程序，相信透過凍薪減開支增長較可行，若以原本加薪3%推算，凍薪相等於減少30多億元開支。

陳健波倡多用AI 勿隨便開位

行會成員兼立法會議員陳健波認為，政府在未來一兩年度削減最少5%開支會較理想，又提出可設上訴機制，如有部門做不到便提出原因再審視。他說，近年科技進步，一些流程可借助人工智能等技術分擔，不一定有新服務項目就要加人手，人手應彈性調配，除非有特定技術要求人員如創科等技術職位，否則政府編制不應隨便加開職位。

G19召集人立法會議員謝偉銓表示，政府若計劃未來兩年度分別各減2%經常開支，與他們期望仍有距離。他說G19倡議兩年內削減5%，要求的減幅較大，期望政府各部門可認真檢視工作程序，以及提高公務員績效。他舉例，發展局可簡化審批程序，同一標準要求不需由多個部門重複檢視，審批重疊亦令申請者需時等候。

黎棟國：設指定幅度有效過部門自檢

新民黨亦曾提議特區政府考慮以削減5%經常開支為目標。新民黨常務副主席兼立法會議員黎棟國認為，政府最新各年度減2%的力度是否足夠，難單從一個舉措判斷，要從「整盤數看」，包括政府未來數年經濟預測及有否其他舉措並行，包括增加非民生服務收費等，紓緩入不敷支。不過，黎稱要求部門削減指定比例開支「屬相當有效的方法」節流，如待各部門自行檢視有哪些開支可節省，料將費時甚久。

工會憂礙服務質素 聞基層削較多

政府本年度已下令各部門先削減1%經常開支，公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，不少部門透過減人手編制滿足要求，「每個職系都要交一些人出來」，再改以合約形式招聘，辦公室設備如電腦或影印機等則減慢更換。對於來年度有可能再減2%經常開支，梁憂慮若部門長期透過減省人手節省開支，並將部分職位改聘臨時性質的合約員工，會影響服務質素。梁又稱，透過一些部門同事得知削減職位較多屬基層職級，較高層職位削減情况較少，甚至部分新增職位，或予人「肥上瘦下」之感，認為削減人手時應整體考慮，而非集中前線職位。

明報記者

（預算案）

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相關字詞﹕公務員編制 公務員工會聯合會 梁籌庭 陳健波 黎棟國 謝偉銓 財赤 經常開支 資源效率優化計劃

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