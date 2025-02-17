明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

初創推3軸防震微雲台 小型航拍機可用

【明報專訊】光學防震技術能夠減低震動導致拍攝影像變得模糊。但由於重量和體積限制，現時的小型航拍機全都只安裝單軸或2軸光學防震的微雲台。不過，這種情况可能在幾個月後開始改變。有香港初創公司已研發出具備3軸光學防震功能的微雲台，足以應用於小型航拍機上。該公司更希望在一兩年後再推出「瘦身版」，令智能手機也具備3軸光學防震功能。

明報記者 薛偉傑

攝影 黃志東

高瞻創新科技有限公司（Vista Innotech Limited）研發總監麥練智表示，該公司於2017年第三季成立，專研「微雲台」。微雲台是內置在運動相機、穿戴式設備、無人航拍機及智能手機等產品的小型光學防震影像穩定裝置。

該公司2019年推出第一代微雲台，到2020年推出第三代，將防震角度提高到正負5度，重量是5.52克。但由於前三代微雲台體積未夠細，所以未能應用於智能手機，只能應用於運動相機和穿戴式設備。

到2021年底，該公司再推出第四代微雲台，其防震角度為正負3度，重量為2.39克，體積更縮小至16.5×16.5×5.4毫米，連智能手機也可安裝。

應用於運動相機穿戴式設備

相對於其他公司的微雲台，若以相同體積來說，其第四代微雲台防震角度大一倍以上。若以相同防震角度來說，其體積比競爭對手細30%，且成本較低。不過，該公司的前四代微雲台全部都只能支援2軸光學防震。內地某家航拍無人機生產商反映，希望該公司能夠推出具備3軸光學防震功能兼能安裝在小型航拍機內的微雲台。原來，重量在150克以內的小型航拍機現時全部都沒有3軸光學防震功能，只有單軸或2軸光學防震功能。因此，這些小型航拍機在夜間的拍攝質素不及日間。

3軸防震微雲台重6.68克

為此，該公司去年初開始研發第五代微雲台，到去年底完成。現時第五代微雲台其中2條軸的防震角度正負5度，第3條軸的防震角度更達正負8度。其體積是19.6×19.6×10.9毫米，重量6.68克。麥練智表示，其第五代微雲台可應用於重量在150克以內的小型航拍機。他續指出，現時市場上並沒有具備3軸光學防震功能的微雲台，具備相若的3軸光學防震角度的只是傳統雲台，其體積幾乎是該公司的第五代微雲台的10倍，其重量亦至少達20克，是該公司的第五代微雲台的3倍，根本就無法應用於小型航拍機。

獲美國消費電子展創新獎

在1月初於美國舉行的「消費電子展」（CES）中，該公司就憑其第五代微雲台在影像類別中獲得一個創新獎。這也是首間大中華區公司在該類別中獲得創新獎。

麥練智表示，其第五代微雲台的技術研發已經完成，現正在優化設計，希望令生產效率提高、壓低成本。預料其代工廠將會在今年中開始量產，下半年出貨量可達30萬至50萬個，明年更可達100萬個。到2027年其第五代微雲台連同瘦身版（見另文）的總出貨量更可能達到300萬個。

他這麼樂觀，是因為早前已有兩家內地公司承諾落單。其中一家是前述的航拍無人機生產商，另一家則是直播設備生產商，準備安裝在它的手提雲台內。在CES展出之後，又多了兩家運動相機生產商和幾家外國無人機生產商表示有意採購。該公司的第五代微雲台未來還可升級至5軸光學防震功能，即是除了支援3條軸的角度運動之外，再支援X軸和Y軸的線性運動。這只需要修改演算法就行，毋須改動硬件設計，估計最快今年底完成。

相關字詞﹕創科線

上 / 下一篇新聞