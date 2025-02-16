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本屆立會議員修正案不足10項 陸瀚民：政府已主動修訂

【明報專訊】本屆立法會通過的法案中，在恢復二讀、三讀階段提出修正案的議員並不多；未計有關《財政預算案》的撥款條例草案，截至上周三（12日）已通過的80多項政府法案，不足10項有議員提出修正案。有議員認為，政府在法案委員會聽取議員意見後，已主動提出修正案，因此大部分時間議員毋須再提修正案。

今次是田北辰在本屆立法會第二次在立法會審議階段提出修正案，他解釋，這階段才提出是因為是次修例的法案委員會只開了一次會，其間他已盡力爭取修訂，慨嘆其他議員或因認為大欖隧道屬地區基建而興趣不大。

田：法案委會只開一次會

嘆議員不關心地區議題

上次田北辰就《強制舉報虐待兒童條例草案》在立法會審議階段提修正案，在辯論階段多名議員表明反對他就條例罰則「加辣」的建議。由於政府的修正案當時在會上已獲通過，按議事程序，田不能再提出他個人的修正案作表決。

翻查本屆由議員在立法會審議階段提出的修正案，幾乎全被否決，獲通過的有兩項，其一是中大校董、自由黨黨魁張宇人提出改組中大校董會的議員法案，他同時就法案的用字、定義等提出修正案；另一項是去年10月通過的《香港合資格環保專業人員學會條例草案》，由工程界盧偉國就法案的字眼提出修正案。

被否決的修正案，則包括航運交通界易志明就「三隧分流」提出調低收費的修正案；工聯會陸頌雄就的士車隊引入發牌制的修例、建議將車隊的僱傭關係比例增至一半的修正案。

陸頌雄表示，留意到過去立法會審議三隧分流收費等法案，亦有議員提出修正案，陸認為涉及收費的修例有爭議，議員有不同意見是正常，不驚訝田北辰提出修正案。

經民聯陸瀚民稱，過去一年加入不少法案委員會，留意到不少修例草案在委員會階段討論「都激烈」，議員提出不少意見，政府亦有接納及提出修訂，料到立法會審議階段時，較少有議員提出修正案。

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