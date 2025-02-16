田北辰提修正案倡欖隧非繁忙時免費 政府憂塞車財赤

政府原建議私家車分時段收費，繁忙時段45元、一般時段30元、非繁忙時段18元；的士全日劃一收28元；貨車和巴士等商用車全日收43元。田北辰提出，欖隧往九龍僅上午繁忙，往元朗僅傍晚繁忙，故不同方向應有不同分時段收費，繁忙時段收費與政府方案一樣，私家車45元、商用車43元等，繁忙時段前後的過渡期按時間收費不同，其餘免費。的士照舊劃一收費，但減至5元（見圖）。

「理念之爭」 否認因選舉年

政府向立法會交文件回應稱，修正案降低收費會誘發車流，令欖隧塞車，2026年早上繁忙時間車龍長度會增250米，隧道下游的汀九橋交通壓力會惡化；又說修正案有違收回成本原則，料全年逾八成半時間零收入，2026/27年度收入由約7.2億元降至約1.3億元，低於營運成本的4億元，每年赤字將逾2.7億元。

田北辰形容提出欖隧免費為「理念之爭」，政府需解釋元朗、屯門市民同樣交稅，為何欖隧收費、屯門公路免費。他又說，政府盼用擠塞徵費理順交通，若欖隧非繁忙時段免費，商用車如貨車便有誘因提早或延遲出車、改行欖隧，可避免屯公繁忙時段大塞。

田北辰不滿政府以財赤為由否定方案，又透露政府私下曾游說他不要提修正案，稱理解其理念。被問提案獲通過的信心，田直言「唔知」，亦未聯絡其他議員拉票，稱欖隧免費是新界西居民多年訴求。屬當區直選議員的他強調，不是因選舉年才爭取免費方案，重申只為「維持公義」。

經民聯不撐 工聯：需顧財赤

工聯會陸頌雄表示該會內部正就修正案討論及諮詢工會，暫無決定。他認為免費固然惠民及受運輸業界歡迎，但同意政府稱需考慮赤字，「免費即政府要補貼，財赤下政府補貼一些通常為中產、經濟能力較好的車主是否好做法？」

經民聯陸瀚民明言黨內商討後決定反對修正案，稱不應再為政府增開支。陸不評論修正案是否為選舉，但認為論政亦要全面，「都要話畀市民聽，免費邊個埋單？」他認為政府方案較現時收費有最高七至八成減幅，相信市民收貨。

的士業議會副主席吳坤成認為，的士過海現收25元，欖隧收28元不合理，倘僅收5元業界當然歡迎，但擔心私家車可免費變相鼓勵出行，倘常擠塞會減少市民搭的士意欲。