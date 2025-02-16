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熊貓姊弟徵名 不接納「家姐」「細佬」 最多3字需闡理念 龐建貽：料市民續用暱稱

【明報專訊】港產大熊貓龍鳳胎今起正式與公眾見面，市民可到「大熊貓之旅」展館探訪，昨亦展開命名比賽。評審要求之一是與大熊貓姊弟背景相關，護理員「奶爸、奶媽」昨日畀足貼士，細數雙胞胎喜好與性格，稱「細佬」愛黏人、愛瓹窿瓹罅及玩竹風鈴，「家姐」更好動、愛爬樹及玩鞦韆。不過港人稱呼半年的「家姐」「細佬」，大會在命名條件訂明屬乳名，不會被考慮為正式名稱，即不可用作參賽（見表）。正式名稱預計今年上半年公布。

海洋公園昨日舉行「大熊貓龍鳳胎寶寶亮相儀式」，護理團隊的高級監督殷漫萍分享龍鳳胎日常生活，形容家姐比細佬好動、喜歡攀爬，只要有較高的位置都願意爬上去，細佬則喜歡滿場走、瓹窿瓹罅，與護理員互動。

家姐喜攀爬 細佬好瓹窿罅

本報記者昨在館內觀察，龍鳳胎表現活潑，細佬尤其對竹風鈴愛不釋手，把玩了約10分鐘。家姐則喜歡鞦韆的樹枝架，兩度爬上，緊抱不放。兩姐弟更一度為爭鞦韆大打出手，細佬曾將家姐推落，成功霸佔鞦韆，未幾失平衡，最終雙雙跌落地。

特首李家超昨在亮相儀式致辭稱，公眾暱稱龍鳳胎為家姐、細佬，雖可保留乳名，但應有正式名字，宣布聯同海洋公園推出兩隻大熊貓的命名比賽。

英文名按普通話拼音訂出

根據比賽條款，市民昨午起至3月7日可透過網上填表就命名提議，命名有限制，包括只可由不多於3個中文字組成、需容易發音、能與大熊貓的背景相關，乳名「家姐」及「細佬」列明不被考慮。如市民未能提交命名理念，或在解釋加入表情符號，亦不獲考慮。園方網頁又提到，英文名會按普通話拼音訂出。

園方：正名理應採用勝出名

被問到內地贈港大熊貓「安安」「可可」在命名比賽後被決定沿用舊稱，龍鳳胎命名比賽後會否亦保留現稱？海洋公園主席龐建貽稱，園方就命名已考慮很久，一直與政府密切溝通，留意到外地大熊貓多有「真名」，故希望讓公眾提議名字，待各界組成的評判團審視後決定。

不過龐建貽亦稱，坊間應會繼續暱稱龍鳳胎為「家姐」、「細佬」，「但係咪真係一個姓『家』叫做『姐』，一個姓『細』叫做『佬』就未必啦」。海洋公園公關回覆稱，龍鳳胎正式名稱理應會使用勝出比賽的命名，但最終決定有待日後公布。

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