回應亞冬運遇襲 港隊：盼不致「冰球常打架」觀感

賽場播《真的愛你》感支持

男子冰球隊長梁健邦昨稱，該場賽事屬出線賽，相信所有球員均「落力、搏盡」作賽，惟不論賽事多激烈，球員賽後均會握手展示體育精神。他說，港隊當日打算握手後離場慶祝，準備翌日賽事，重申襲擊屬「罕見事件」，賽場上碰撞口角是正常，不希望外界因此有「冰球經常打架」的觀感。

港隊翌日出戰半準決賽，陳恩永提到，主辦方播放《真的愛你》，在場球迷開啟手機電筒照亮球場、叫「香港加油」，猶如演唱會般，令港隊感到溫暖及受支持。

盼世錦賽奪牌 吸地區新血

至於未來目標，梁健邦說男、女子隊近年奪佳績，舉例前年世錦賽分別贏得銅牌及金牌，期望在下月的世界U18冰球錦標賽及4月的男、女子世錦賽繼續奪牌。

自幼接觸冰球的梁健邦認為，冰球速度快、具挑戰及展現團隊合作，鼓勵未接觸過的人觀賽感受氛圍，亦期望更多地區新血加入互相切磋，又引述文體旅局長羅淑佩首次觀賽後稱賽事很開心及刺激。