明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

回應亞冬運遇襲 港隊：盼不致「冰球常打架」觀感

【明報專訊】中國香港男子冰球隊上周日（9日）在亞冬運小組賽擊敗土庫曼隊，3名港將在賽後握手環節遭對方球員襲擊受傷。經港協暨奧委會及亞冬運中國香港代表團等交涉，4名涉事土庫曼運動員被即時停賽，不能參與亞冬運餘下賽事。中國香港冰球總會主席陳恩永昨稱，隨涉事運動員停賽，相信事件當時已「告一段落」，國際冰總將繼續調查，他希望藉事件向外界發出信息，「任何運動比賽都不應出現暴力」。

賽場播《真的愛你》感支持

男子冰球隊長梁健邦昨稱，該場賽事屬出線賽，相信所有球員均「落力、搏盡」作賽，惟不論賽事多激烈，球員賽後均會握手展示體育精神。他說，港隊當日打算握手後離場慶祝，準備翌日賽事，重申襲擊屬「罕見事件」，賽場上碰撞口角是正常，不希望外界因此有「冰球經常打架」的觀感。

港隊翌日出戰半準決賽，陳恩永提到，主辦方播放《真的愛你》，在場球迷開啟手機電筒照亮球場、叫「香港加油」，猶如演唱會般，令港隊感到溫暖及受支持。

盼世錦賽奪牌 吸地區新血

至於未來目標，梁健邦說男、女子隊近年奪佳績，舉例前年世錦賽分別贏得銅牌及金牌，期望在下月的世界U18冰球錦標賽及4月的男、女子世錦賽繼續奪牌。

自幼接觸冰球的梁健邦認為，冰球速度快、具挑戰及展現團隊合作，鼓勵未接觸過的人觀賽感受氛圍，亦期望更多地區新血加入互相切磋，又引述文體旅局長羅淑佩首次觀賽後稱賽事很開心及刺激。

相關字詞﹕港隊 亞冬運 中國香港冰球總會

上 / 下一篇新聞