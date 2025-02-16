回應亞冬運遇襲 港隊：盼不致「冰球常打架」觀感

【明報專訊】中國香港男子冰球隊上周日（9日）在亞冬運小組賽擊敗土庫曼隊，3名港將在賽後握手環節遭對方球員襲擊受傷。經港協暨奧委會及亞冬運中國香港代表團等交涉，4名涉事土庫曼運動員被即時停賽，不能參與亞冬運餘下賽事。中國香港冰球總會主席陳恩永昨稱，隨涉事運動員停賽，相信事件當時已「告一段落」，國際冰總將繼續調查，他希望藉事件向外界發出信息，「任何運動比賽都不應出現暴力」。
賽場播《真的愛你》感支持
男子冰球隊長梁健邦昨稱，該場賽事屬出線賽，相信所有球員均「落力、搏盡」作賽，惟不論賽事多激烈，球員賽後均會握手展示體育精神。他說，港隊當日打算握手後離場慶祝，準備翌日賽事，重申襲擊屬「罕見事件」，賽場上碰撞口角是正常，不希望外界因此有「冰球經常打架」的觀感。
港隊翌日出戰半準決賽，陳恩永提到，主辦方播放《真的愛你》，在場球迷開啟手機電筒照亮球場、叫「香港加油」，猶如演唱會般，令港隊感到溫暖及受支持。
盼世錦賽奪牌 吸地區新血
至於未來目標，梁健邦說男、女子隊近年奪佳績，舉例前年世錦賽分別贏得銅牌及金牌，期望在下月的世界U18冰球錦標賽及4月的男、女子世錦賽繼續奪牌。
自幼接觸冰球的梁健邦認為，冰球速度快、具挑戰及展現團隊合作，鼓勵未接觸過的人觀賽感受氛圍，亦期望更多地區新血加入互相切磋，又引述文體旅局長羅淑佩首次觀賽後稱賽事很開心及刺激。