訓練欠場預約要早一年 冰球港隊促政府設專業場館

冰場公眾共用 時租萬元

港隊上周在哈爾濱亞冬運的半準決賽，以0：24負哈薩克隊止步。陳恩永昨日接受專訪稱，現時一般需提早一年預約「冰時」訓練，以球隊備戰亞冬運為例，去年11月起訓練，前年便要預約，每周最少兩節，每節1至2小時，場租每小時1.4萬至1.5萬元；現時位於愉景灣、九龍灣及康城的冰場均屬商業性質，只有早上6時及晚上10時供球隊練習，其餘時段開放予公眾。

冰總去年首辦U17球會聯賽，安排參賽者以球會形式作賽，並首設直播引入商業贊助，陳恩永說吸引到球員的美加親友開始留意本港賽事，賽後更獲澳門及深圳等球隊聯繫，冀日後參加。冰總將探討舉辦大灣區或亞洲區賽事，但陳指本港受制於缺乏大型場館，且冰場「冰時」供不應求，敦促政府投放資源增設專業場館。

球員均業餘 擬推商品添收入

目前冰球隊員均是就學或在職的業餘選手，男子冰球隊長梁健邦舉例，球員晚上完成訓練後回家已凌晨，翌日早起上班。對於坊間認為冰球門檻高，他說裝備非最大開支，引述有年輕球員家長反映場地費用高昂。

政府正推動運動產業化，冰總也考慮舉辦更多賽事及推出周邊商品，如球衣、咖啡杯及球員簽名照片等，又說近日有加拿大球迷表示有意購買港隊球衣。陳恩永希望連同商業贊助，球員日後毋須自費參賽，又稱香港冰球學校近年在各區推廣學界冰球運動，不少冰球俱樂部已設U7至U15組別，證明本港不乏年輕冰球員。

律師助管冰總 選拔有錄影

港協暨奧委會去年公布體育總會管治檢討報告，要求屬下各總會兩年內落實。陳恩永自言去年上任後，引入律師及會計師等參與管理，期望日後聘請更多教練及裝備經理人，後者協助球員維修裝備，推動產業化發展。至於球員選拔機制，陳說整個過程有錄影，並安排多名教練評分，避免利益衝突。

明報記者 施晉宇