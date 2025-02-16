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電話卡擬修例禁轉售

【明報專訊】電話卡實名制已實施近兩年，相關騙案未見減少；而通訊辦前年底推出「短訊發送人登記制」，登記帳號以「#」號開頭，惟日前市民收到以「#」開頭號碼的釣魚短訊，不排除有騙徒使用「偽基站」干擾，事件顯示短訊登記被「破功」。警務處長蕭澤頤昨稱，商經局擬於今年建議修例，限制每人購買電話卡的數量及轉售，警務處亦正與通訊辦研究「#」號短訊騙案的騙徒手法。

蕭澤頤昨於港台《星期六問責》表示，本地有眾多電訊商，現時每人每家電訊商可擁有10張電話卡，他留意到有人購入大批實名電話卡再轉讓詐騙集團，助長電話騙局，故商經局今年擬提修例建議，禁止轉售電話卡，修訂每人可購數量。蕭提醒，市民收到任何短訊要「停一停、想一想」，切勿隨便點擊短訊連結，希望市民能充分利用警方防騙熱線及「防騙視伏APP」。另外，他提及警務處與本地10間銀行成立反詐騙聯合情報中心，關注市民異常轉帳，至今已勸阻逾2000人向騙徒轉帳。

留學生資料外泄 警查中介

本報日前報道疑有內地留學中介、電訊商售賣內地生個人資料，助長詐騙。蕭澤頤昨回應，稱不排除有中介公司販賣留學生個人資料牟利，正展開調查，警方將查詢內地生在申請過程使用哪些中介公司，若發現受害者的留學中介雷同，會將中介資料轉介內地執法部門。

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