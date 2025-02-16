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警研用其他政府部門閉路電視 蕭澤頤稱倘涉私人地「打格」 江玉歡籲公開詳情

【明報專訊】警方今年底前擬裝設2000組閉路電視，警務處長蕭澤頤昨稱，去年罪案破案率超過四成，認為「於罪案黑點安裝閉路電視計劃」帶來成效，現時亦正研究利用其他政府部門的閉路電視。翻查資料，民建聯立法會議員陳克勤去年11月曾於保安事務委員會提問，是否可將其他部門閉路電視系統與警方系統對接，當時保安局長鄧炳強稱，其他部門未必全設閉路電視，制式亦未必一樣、設立目標亦不同，但強調盡可能在「合情、合理、合法」前提下共用資料。

「充分利用」滅罪 未提具體部門

蕭澤頤昨於港台《星期六問責》表示，除警隊外其他部門都有在街頭安裝閉路電視，警方正接洽商討，希望充分利用閉路電視打擊罪案，但未提及具體涉及哪些部門。他稱已諮詢私隱專員公署、律政司，料不會產生私隱問題，若記錄到私人地方，後台有系統將之變模糊、「打格仔」，「絕對不擔心（私隱問題）」。

翻查資料，運輸署、環保署、食環署、康文署及房屋署均有安裝閉路電視或相關系統（見表），惟僅公開當中部分閉路電視數目及具體用途。

至於是否會在公眾地方、罪案黑點以外加裝閉路電視，蕭澤頤稱首要仍是在這兩類地點安裝，又提到倫敦八九十年代已安裝，舉例當地有逾80萬支鏡頭，新加坡亦已啟用，香港不是首創。

江：需平衡執法與市民私隱

選委界立法會議員江玉歡回覆查詢時表示，市民最關心的應是閉路電視用途，若確定用作防止或偵查罪案，相信亦會同意安裝，但她強調需平衡執法與市民私隱。江又指警方仍需公開更多資料供參考及討論，舉例應告知會採用哪些部門及設在哪裏的閉路電視，以及具體如何使用影像。

稱新裝鏡頭助破122案

蕭澤頤又指出，安裝閉路電視有助提升傳統罪案破案率，在罪案黑點安裝閉路電視帶來具體成效。他提及本港去年錄得近9.5萬宗罪案，破案率超過四成，又稱安裝後傳統罪案減少最多超過兩成七，破案效率提高。

蕭同日出席商台《政經星期六》時則表示，去年4月起警方在罪案黑點、人群聚集處安裝615組閉路電視，憑藉閉路電視破獲122宗罪案，拘捕202人，當中28宗涉及謀殺、行竊及爆竊，當中25宗兩日內破案、逾半一日內破案，更有3宗謀殺案8小時內破案，形容閉路電視幫助大。

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