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港聞二

鄉郊保育2000萬助復修

【明報專訊】繁盛村莊逐漸沒落，沿海耕地變成濕地，惟村民不願家園從此消失，與多間大學合作復修村屋，供公眾遊覽，認識該村歷史，希望吸引更多村民回流，為復村願景踏出第一步。不過，港大建築系教授王維仁認為，由於谷埔已荒廢多年，不少逾百年村屋的木構瓦頂已倒塌，若不搶修，預計5年內會因颱風及暴雨完全倒塌，故他認為下一步應全面評估谷埔村屋的狀况，並制定復修名單，為長遠復村打好基礎。

上月導賞4900人參加

翻查資料，鄉郊保育資助計劃至今批出7個谷埔項目，批出款項共約2000萬元，涉及多幢建築物，包括啟才小學、田心李氏混合式大宅，五肚楊宅，以及去年底完工的老圍排屋。早前鄉郊辦在谷埔舉辦的「鄉郊豐年節︰谷埔『聲-色-味』之旅」，已復修的村屋組成為遊覽路線的重要元素。該活動今日是最後一日，鄉郊辦於社交媒體表示，上月兩周活動共有4900人參加。

王維仁團隊2022年進駐谷埔，復修村口啟才小學，他說當時谷埔破落，其間修復破屋，重鋪行人路，然而流經谷埔的河流水位漸降，臨海水閘失修海水倒灌，荒廢農地漸漸被蘆葦霸佔，濕地變乾地，擔心生態價值下降。王稱，昔日谷埔村民主要種米，若要復村，除了復修村屋，亦不應忽視當地生態，認為當地應做生態研究，例如基線調查，再評估是否有復耕的潛力。

（城市保育）

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