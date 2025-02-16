谷埔老圍17世紀建村今破落 港大團隊：不搶修5年全塌 已塌排屋活化 榕抱圮牆廢墟共生

【明報專訊】位於沙頭角東岸的谷埔由7個聚落組成，其中老圍於17世紀明末清初建立，是谷埔最古老的鄉村。港大建築系把老圍一間已倒塌的四開間三進排屋活化成可供公眾休憩的「廢墟花園」。負責該項目的港大學者指出，由於村屋損毁嚴重，團隊未有完全復修整個建築物，在屋內鋪設了步道，提供簡單的生活空間，最後更成功保留與榕樹共生而未有倒塌的老牆，令老宅生命得以延續。
明報記者 馬耀森
團隊籲撥款搶修更多村屋
老圍位於谷埔最深處，與村口的啟才小學相距約600米，平時人迹罕至，村內有多間不同時期興建的村屋。港大建築系教授王維仁表示，老圍部分村屋的屋頂近年有崩塌現象，若不趕快修葺，預料5至10年內會完全塌下，並被泥土淹沒，希望政府撥款搶救更多村屋，為長遠復村打下基礎，「如果屋塌了，即使按原有圖則興建一間，已不是原來的村屋了」（見另稿）。
鋼構玻璃頂廊道串連 置廚房居室體驗鄉民日常
現時谷埔已有數間建築物獲鄉郊保育辦公室資助活化，包括村口的啟才小學、田心李氏混合大宅、五肚楊宅，以及去年底完工的老圍排屋。與其他活化項目最大分別是老圍項目沒有完全修復的村屋，村屋木構瓦頂局部崩塌，只剩地基周邊殘垣斷壁的磚土牆身，以及雜草叢生的宅院。港大團隊在屋主同意下，在村屋內鋪設兩段鋼結構玻璃頂廊道，串連排屋內的空間，公眾得以在安全的情况下觀賞昔日排屋的佈局、老牆的肌理，抬頭亦可看到林蔭的光影變化。另外，團體在屋內原來廚房與居室分別建造了一個鋼構的房間，該遊人體驗鄉民的日常生活空間，也作為遊覽廢墟花園的歇息地點。
村民借出大宅盼助復村
被納入復修的村屋位於老圍最後一排，是宋家四開排屋，屋後是風水林，由地形判斷，是清代興建的三開間合院加上側間，成為橫向四開間排屋；由外而內共有三進空間，都是前庭後廳室的形式。借出大宅的村民宋玉錢憶述，他在1960年代末已到海外工作，當年只有十多歲，而童年主要在谷埔老圍度過，住的排屋外有豬欄雞欄。近年他回流香港，希望為復村出一分力，故借出村屋以供復修，並開放予市民參觀。
王維仁表示，老圍已荒廢數十年，村內不少村屋已殘破不堪，屋主宋玉錢借出的宋宅排屋瓦頂已崩塌，屋內空間被泥土淹沒，雜草叢生。團隊進場的首要工作是清理場地，包括移除倒塌樹幹、清理泥土至露出原來的地面，其間邀請義工挖掘，起出瓦罐及各樣器皿；村民則憶述童年的生活空間如何排列，重新建構屋內不同空間的用途。
氣根結合除樹必塌 鋼架護持保留樹牆
王稱，整個項目的最大挑戰，是如何保留一幅與榕樹樹根共生的老牆。他說，過去常在荒廢老宅看到樹牆，老圍的排屋亦不例外，團隊完成基本清理工作後，發現其中一幅土牆保存得較為完整，而該幅土牆與榕樹的氣根已牢牢結合，若移除樹根，土牆有可能倒塌。團隊比較各種保育方案後，決定在毋須接觸土牆及樹根的基礎之上，加設獨立的鋼架，以防止土牆倒塌。
對於團隊花費大量工夫保存土牆，王維仁稱曾考慮砍掉樹根，但土牆必然倒塌，若透過重建重現，「已不是原來的土牆了」，故團隊盡力保育老宅的牆體肌理，呈現老牆與樹根結合一體，成為綠樹遮蔭的生態花園，亦保存了傳統四開間連排住宅的痕迹。