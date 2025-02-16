谷埔老圍17世紀建村今破落 港大團隊：不搶修5年全塌 已塌排屋活化 榕抱圮牆廢墟共生

明報記者 馬耀森

團隊籲撥款搶修更多村屋

老圍位於谷埔最深處，與村口的啟才小學相距約600米，平時人迹罕至，村內有多間不同時期興建的村屋。港大建築系教授王維仁表示，老圍部分村屋的屋頂近年有崩塌現象，若不趕快修葺，預料5至10年內會完全塌下，並被泥土淹沒，希望政府撥款搶救更多村屋，為長遠復村打下基礎，「如果屋塌了，即使按原有圖則興建一間，已不是原來的村屋了」（見另稿）。

鋼構玻璃頂廊道串連 置廚房居室體驗鄉民日常

現時谷埔已有數間建築物獲鄉郊保育辦公室資助活化，包括村口的啟才小學、田心李氏混合大宅、五肚楊宅，以及去年底完工的老圍排屋。與其他活化項目最大分別是老圍項目沒有完全修復的村屋，村屋木構瓦頂局部崩塌，只剩地基周邊殘垣斷壁的磚土牆身，以及雜草叢生的宅院。港大團隊在屋主同意下，在村屋內鋪設兩段鋼結構玻璃頂廊道，串連排屋內的空間，公眾得以在安全的情况下觀賞昔日排屋的佈局、老牆的肌理，抬頭亦可看到林蔭的光影變化。另外，團體在屋內原來廚房與居室分別建造了一個鋼構的房間，該遊人體驗鄉民的日常生活空間，也作為遊覽廢墟花園的歇息地點。

村民借出大宅盼助復村

被納入復修的村屋位於老圍最後一排，是宋家四開排屋，屋後是風水林，由地形判斷，是清代興建的三開間合院加上側間，成為橫向四開間排屋；由外而內共有三進空間，都是前庭後廳室的形式。借出大宅的村民宋玉錢憶述，他在1960年代末已到海外工作，當年只有十多歲，而童年主要在谷埔老圍度過，住的排屋外有豬欄雞欄。近年他回流香港，希望為復村出一分力，故借出村屋以供復修，並開放予市民參觀。

王維仁表示，老圍已荒廢數十年，村內不少村屋已殘破不堪，屋主宋玉錢借出的宋宅排屋瓦頂已崩塌，屋內空間被泥土淹沒，雜草叢生。團隊進場的首要工作是清理場地，包括移除倒塌樹幹、清理泥土至露出原來的地面，其間邀請義工挖掘，起出瓦罐及各樣器皿；村民則憶述童年的生活空間如何排列，重新建構屋內不同空間的用途。

氣根結合除樹必塌 鋼架護持保留樹牆

王稱，整個項目的最大挑戰，是如何保留一幅與榕樹樹根共生的老牆。他說，過去常在荒廢老宅看到樹牆，老圍的排屋亦不例外，團隊完成基本清理工作後，發現其中一幅土牆保存得較為完整，而該幅土牆與榕樹的氣根已牢牢結合，若移除樹根，土牆有可能倒塌。團隊比較各種保育方案後，決定在毋須接觸土牆及樹根的基礎之上，加設獨立的鋼架，以防止土牆倒塌。

對於團隊花費大量工夫保存土牆，王維仁稱曾考慮砍掉樹根，但土牆必然倒塌，若透過重建重現，「已不是原來的土牆了」，故團隊盡力保育老宅的牆體肌理，呈現老牆與樹根結合一體，成為綠樹遮蔭的生態花園，亦保存了傳統四開間連排住宅的痕迹。

（城市保育）