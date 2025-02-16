生前親自籌劃 邵家臻安息禮千人送別

多名民主派前議員出席

昨日會堂分別擺放3幀邵家臻照片，有他在白雲藍天下仰望燦笑，也有低頭托腮；會堂一旁擺放與他相關的物件，包括招牌圓形眼鏡等。場內放有多名親友及民主派人士送上的花圈，包括多名因初選案在囚的前議員。

公眾悼念環節昨早以「流水式」進行，眾人先垂首默禱，家屬微笑致謝，共逾600名市民出席，平靜氣氛中夾雜抽泣聲。第二節則限約600名親屬及各界友好出席，包括民主黨前主席李柱銘、楊森、劉慧卿和現任主席羅健熙、天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、立法會前議員葉建源、梁繼昌及梁耀忠等。場外有警車及多名便衣警員駐守。

邵家臻親屬向傳媒及出席閉門安息環節的親友派發黑色封面的卡片和題為「I am losing weight, not faith.」的小冊子，記錄其生平，並載錄妻子及30多名好友的悼念文，以及與邵相關的紀念品。

遺孀Kelly發新聞稿表示，邵家臻今年1月初曾出院兩天回家，親自籌備昨日的「最後聚會」，主題、紀念冊封面及分享講者等都是邵的意思。

葉建源憶幽默風趣悲天憫人

安息禮儀式昨午12時半完結，靈車駛出場外時，有市民在馬路旁揮手大喊「加油」、「願安息，天堂見」等。葉建源憶述，二人彼此作為社工與教師，有很多共同關注議題，例如學童自殺等；近日翻起舊照，懷緬兩人互相聲援的時光，「現在（推動）也是困難，我們亦失去各自角色」。他說邵是特別的人，在公眾視野下幽默風趣，相處久了會知道他有時內心悲天憫人。

楊森表示與邵相識多年，同為「立法會同學會」一員，過去每隔一兩個月聚餐，今次是帶着傷感與他道別。楊又說，即使公民社會發展嚴峻，但相信民主、人權、法治等概念已深植民心。

中大政務與政策科學學院高級講師蔡子強表示，過去與邵不是深交，二人曾在中大碰面，簡單寒暄「搵日食餐飯、傾下偈」，但已不能實現，昨日是為此事到來「道歉」。蔡說，談起囚權便會想起邵家臻，相信大家都會記得，「歷史有他的位置」。

曾獲石牆花支援 出獄者到場

邵家臻初做社工時以青年為主要服務對象，亦因此接觸不少曾進入懲教院所的「外展仔」；他於2020年成立囚權組織「石牆花」。昨日也有反修例案件的出獄者到場，其中蔣先生回想入獄之初無認識的人，不少市民及家人透過「石牆花」寄信和送物資，讓他不會有時間胡思亂想。

1969年出生的邵家臻是註冊社工，大學畢業後投身青年工作11年，其後到大學任教，2016至2020年成為社福界立法會議員，2019年因佔中案被判「煽惑他人作出公眾妨擾」及「煽惑他人煽惑公眾妨擾」罪成，判囚8個月。 去年11月他公布患胃癌，曾接受手術，其後出現自主神經信號紊亂及患上胃輕癱，至1月7日啟動紓緩治療，同月10日逝世，終年55歲。