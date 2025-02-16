明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

太空油列毒品首天 警破兩案拘5人 檢原料及已製成煙彈 按新例販運可囚終身

【明報專訊】《2025年危險藥物條例修訂令》前日刊憲生效，警方同日搗破至少兩宗相關案件，分別檢獲製造太空油的原材料及已製成的太空油煙彈，5名男女涉嫌販運危險藥物罪被捕，全部由警方帶署扣留調查。

油麻地搗分銷中心 檢原料可製600彈

政府憲報前日刊登《2025年危險藥物條例修訂令》，將依托咪酯及3種類似物列為毒品。根據修訂令，販運及非法製造有關毒品最高可被判終身監禁及罰款500萬元，在違反條例的情况下管有和服用這些毒品，最高可被判監7年及罰款100萬元。

警方新界南總區刑事部於前日凌晨1時許在油麻地彌敦道住宅大廈搗破太空油分銷中心，探員在目標單位外截查準備入屋的一男一女，於女子身上檢獲一粒太空油煙彈，探員將兩人帶進單位搜查，於單位再發現另一名女子，經徹底搜查，共檢獲590毫升液體及53克粉狀太空油原材料，另有20粒太空油煙彈。

警方以販運危險藥物拘捕該3人（28至41歲），他們均報稱無業，由探員帶署扣查。案中檢獲的太空油原材料相信經加工後可製造逾600粒太空油煙彈，市值約30萬元。

啟德住宅檢209煙彈及各類毒品

同日下午，將軍澳警區特別職務隊根據線報及深入調查，在啟德跑道區承豐道截查一男一女，其後將兩人帶返寓所搜查。

探員在單位內檢獲209粒太空油煙彈、20克冰毒、10克可卡因、9克氯胺酮、1克搖頭丸、6支大麻油及3克大麻花，毒品總市值約20萬元，23歲本地男子及20歲內地女子涉販毒被捕。

另屯門檢值520萬冰毒海洛英

另外，警方新界南總區刑事部探員前晚8時許將一名男子帶返屯門青山公路青山灣段住宅單位搜查，檢獲約7.3公斤冰毒及約2.3公斤海洛英，總值約520萬元，另檢獲電子磅、透明膠袋及膠袋封口機等毒品包裝工具。該27歲男子報稱文員，涉嫌販運危險藥物被捕。

相關字詞﹕修訂令 煙彈 依托咪酯 太空油

上 / 下一篇新聞