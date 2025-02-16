太空油列毒品首天 警破兩案拘5人 檢原料及已製成煙彈 按新例販運可囚終身

油麻地搗分銷中心 檢原料可製600彈

政府憲報前日刊登《2025年危險藥物條例修訂令》，將依托咪酯及3種類似物列為毒品。根據修訂令，販運及非法製造有關毒品最高可被判終身監禁及罰款500萬元，在違反條例的情况下管有和服用這些毒品，最高可被判監7年及罰款100萬元。

警方新界南總區刑事部於前日凌晨1時許在油麻地彌敦道住宅大廈搗破太空油分銷中心，探員在目標單位外截查準備入屋的一男一女，於女子身上檢獲一粒太空油煙彈，探員將兩人帶進單位搜查，於單位再發現另一名女子，經徹底搜查，共檢獲590毫升液體及53克粉狀太空油原材料，另有20粒太空油煙彈。

警方以販運危險藥物拘捕該3人（28至41歲），他們均報稱無業，由探員帶署扣查。案中檢獲的太空油原材料相信經加工後可製造逾600粒太空油煙彈，市值約30萬元。

啟德住宅檢209煙彈及各類毒品

同日下午，將軍澳警區特別職務隊根據線報及深入調查，在啟德跑道區承豐道截查一男一女，其後將兩人帶返寓所搜查。

探員在單位內檢獲209粒太空油煙彈、20克冰毒、10克可卡因、9克氯胺酮、1克搖頭丸、6支大麻油及3克大麻花，毒品總市值約20萬元，23歲本地男子及20歲內地女子涉販毒被捕。

另屯門檢值520萬冰毒海洛英

另外，警方新界南總區刑事部探員前晚8時許將一名男子帶返屯門青山公路青山灣段住宅單位搜查，檢獲約7.3公斤冰毒及約2.3公斤海洛英，總值約520萬元，另檢獲電子磅、透明膠袋及膠袋封口機等毒品包裝工具。該27歲男子報稱文員，涉嫌販運危險藥物被捕。