吃布冧藉機非禮5歲孫 七旬翁囚18月

求情稱事後學識保持距離

乘坐輪椅及佩戴呼吸機應訊的被告L.K.H（70歲），否認於約2023年5月3日在屯門一村屋猥褻侵犯5歲女童X，早前被判罪成。綜合劉官判刑理由和辯方口頭陳辭，辯方求情稱，被告小時候意外從高處墮下，導致永久傷殘並需經常留院，其間依靠義工學習寫字，學歷不高；長大後曾從事印刷工作、經營大排檔和五金舖，擔當家中支柱，至50歲退休，擁有「良好及穩定的背景」。

辯方又稱，被告親友在求情信對他抱持正面評價，心理報告亦顯示被告沒有反常的性癖好，重犯風險低，事後亦「學識同孫女保持距離」。辯方冀法庭接納被告「一念之差，鑄成大錯」，並考慮到被告年紀大和身體有問題，酌情減刑。

官：無悔意 年老非減刑理由

劉官判刑時提到，她理解不向X索取創傷報告的做法，以免她再次回憶事件。劉官同時指出，被告曾直接接觸X私處，行為具持續性，令X驚慌，認為X承受的創傷「絕對不輕」，並相信事件對她成長有潛在影響。對於X早前供稱掛念被告，亦想跟他玩耍及吃東西，劉官認為X只因童真和對被告有情感依賴才出此言。

劉官認為被告年紀大和有身體問題並非減刑理由，又指心理和背景報告顯示被告於裁決後仍否認控罪，形容他「毫無悔意」，最終判監18個月。

【案件編號：DCCC 1312/23】