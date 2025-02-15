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港聞

港聞二

脅迫印傭性交 僱主性騷擾賠18萬

【明報專訊】女印傭稱遭男僱主性騷擾，她秘密錄取的聲帶中，一把男聲斥責她不欲性交、說「工人就唔X得咩？」等。印傭由平機會代為入稟向僱主索償逾18萬元，法官昨頒判辭表示，印僱曾嚴厲警告僱主及表達恐懼情緒，僱主與她權力不對等下仍持續提出性交要求，令人反感，構成《性別歧視條例》下的性騷擾，下令僱主賠償182,387.3元。

官：事主明拒 僱主續提要求

申索人為印尼籍女傭，答辯人為前僱主林銳生。法官在判辭表示，申索人作供表現真誠，無不可信之處，接納其證供；相反答辯人表現不認真，例如曾確認秘密錄音中的男聲為他自己、庭上又否認，作供時又伏在證人席作睡覺姿態，拒絕回應問題，法庭不信納他為可靠證人。

法官認為僱主提出性要求時並非自言自語，他與女傭有互動並持續對話，女傭多次堅拒僱主要求，表示自己已婚，要求停止行為，亦曾因恐懼哭泣。當僱主再提出性交，女傭以不通曉廣東話為由拒絕，着僱主聯絡中介公司翻譯，被告又以私隱為由反對。法官認為，答辯人必然知道其行為不受歡迎，仍威脅申索人迎合自己，否則她會被解僱並須返印尼。

法官續稱，僱主行徑對女傭構成有敵意或具威嚇性的環境，後者感到被冒犯、侮辱或威嚇，下令判予女傭24個月收入損失、即112,387.3元，60,000元感情損害，10,000元懲戒賠償，以及訟費。

「工人唔X得咩」

曾提600元性交

綜合申索人案情，女傭2022年2月受僱於涉案僱主，後者在女傭沐浴後走近嗅其身體，說「好香」，又稱希望女傭為他生小孩。錄音中，僱主說已婚也可與其他男性發展感情，其後提出以600元性交，謂「工人就唔X得咩？」、「就係想X你吖嘛……咁惜身唔好嚟做囉」等，女傭多次表明拒絕，最終報警並搬離。後來警方回覆女傭指證據不足以刑事檢控，將個案歸類為糾紛。僱主審訊時稱警方無控告他，代表指控不實。

【案件編號：DCEO 4/23】

相關字詞﹕平機會 區域法院 印傭 性別歧視條例 性騷擾

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