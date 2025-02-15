港推體育產業化 澳洲體委會CEO：精英同需資助 「奧運項目亦難商業化 需政府支持」

明報記者 林勵

Perkins昔兩屆摘金

現掌體委會握撥款權

Perkins年少在游泳場已嶄露頭角，在1992年巴塞隆拿奧運及1996年亞特蘭大奧運連續兩屆奪得1500米自由泳金牌，並多次打破世界紀錄，於2000年悉尼奧運摘銀後退役。退役後他轉投商界，2021年底起出任澳洲體育委員會（Australian Sports Commission）行政總裁，領導這個負責體育總會撥款及推動國民多做運動的專責政府機構。

根據澳洲政府聯邦預算案，2023/24年度政府提供3.54億澳元（約17.5億港元）撥款，同期體育委員會向各體育總會精英項目撥款1.6億澳元（約7.9億港元）。

去年本港的精英運動員資助機制備受關注，體育學院正檢討該機制，當時預料報告會在今年初出爐。

精英健兒每年資助最多17萬

Perkins接受本報專訪說，有別足球或網球等收入甚豐的項目，奧運項目運動多缺乏收入來源，不能自給自足，往往依賴政府資助。他說：「絕大部分出戰奧運的運動員，都不能只靠出賽來維持生計，而是靠我們（體育委員會）日常處理的政府撥款，或者其他資助。」

他舉例說，大部分符合奧運及殘奧資格的精英運動員，每年最多獲資助約3.5萬澳元（約17.3萬港元），奧運代表隊中有超過九成獲同類撥款。他憶述，自己幸運有贊助商支持，但當年不少隊友要靠家人支持或兼顧工作掙取收入，「不少運動發展成全職後，要訓練、休息復元又掙取收入，是相當困難」。

目前要與政府部門交手的Perkins直言，一如任何政府開支，為體育界爭取資源過程殊不容易，過程中總有壓力，「諷刺的是，體育界很多人說投資遠遠不足，業界外就有很多人說，為什麼要投放這麼多金錢？」

他稱，投資體育是在數以萬計的人中培養一名奧運金牌運動員，但除此以外，體育在凝聚社會及改善健康均有社會和經濟效益，他引述澳洲2017年曾委託顧問研究推算，每1元體育投資，預計可產生7元經濟效益，因此應視體育為投資。

手握撥款大權，Perkins說由於動用公帑，公眾問責性很強，委員會每年都會監察撥款用途及體育總會管治。至於體育總會若未能達到每年目標會否影響撥款，他說視乎情况，例如若涉不當運用撥款，肯定會導致資助削減。

鼓勵商界聘任

促成體院會計師樓合作

運動員總有退役一日，Perkins自言一直深明運動員生涯有完結一日，「若不做運動員，可能會做律師或會計師」，他在第二次出戰奧運已開始思考，但自己實際退役時，也經過五六年調整，才重新找到路向。他任內鼓勵商界聘任運動員，例如澳洲體育學院與一間跨國會計師樓去年底合作聘用運動員，健兒在職期間都可外出訓練或比賽。

Perkins說，經驗顯示運動員在領導、團隊合作及工作的表現均優秀，「如果你有智慧、動力及承擔成為世界最佳，若同能專注於其他範疇，大概可以成為非常優秀的員工」。

凝聚社會改善健康

慶幸國民見價值

澳洲自1990年代起在多屆夏季奧運名列獎牌榜首10名，去年巴黎奧運更是自2004年後重返前五。Perkins說，慶幸澳洲社會整體看到體育的價值及影響力，也得到政府支持，「如果跟澳洲人講，我們可以減少投放體育，但可能跌出奧運獎牌十大，他們可能會說不能這樣、要保持成績」。