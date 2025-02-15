流感活躍度仍高 當局籲打針

成人重症或死亡 七成無打針

中心最新監測數據顯示，截至本月8日的一周，流感檢測呈陽性比率為10.23%，公院流感入院率為每一萬人0.67，顯示整體流感活躍程度仍維持高水平。

截至本月12日，中心錄得301宗成人感染流感嚴重或死亡個案，約七成沒接種本季流感疫苗，約七成有慢性病；186宗死亡中，約九成為年滿65歲長者。本流感季節亦錄得9宗兒童流感相關嚴重併發症個案，當中7宗無接種本季流感疫苗，兩宗有慢性病。

徐樂堅說，本流感季節首5周錄得的嚴重或死亡個案雖較上季同期多，但與新冠疫情前、同樣以甲型H1流感病毒為主的2018/19年流感季節相若。

指兩歲以下接種率較低

徐樂堅表示，6個月至未滿兩歲幼兒流感疫苗接種率約22.5%，仍處於較低水平，雖較上一流感疫苗接種季度同期微升，但比其他年齡組群兒童接種率低，呼籲家長盡快為幼兒預約打針。他提醒家長勿輕信網上流傳的另類療法，接種流感疫苗才是最有效預防流感及併發症方法之一，亦大減嬰幼兒因感染流感入院留醫和死亡風險。