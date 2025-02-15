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三爺孫命案 九旬死者為蕃田村原居民 村長：遷出廿年 每年回村祭祖領錢

【明報專訊】元朗振興新村周二晚（11日）揭發的雙屍命案，一對分別九旬及六旬父子當場死亡；同晚19歲青年於朗屏邨墮斃，證實為雙屍案六旬死者之子。三代倫常命案中，93歲死者文彥均（文叔）生前持有多塊新界土地業權，多次與發展商對簿公堂。消息指他為新田蕃田村原居民。蕃田村村長文成立稱死者約廿多年前已搬離，不過每年清明、重陽都會返村祭祖及領人丁錢。

文成立稱認識死者文彥均，平時叫他「彥哥」，憶述文彥均以前在村內經營茶樓，兼任點心師傅，不過近20、30年文彥均搬離蕃田村，比較少見，印象中上一次重陽有見到過他。文成立稱該村拜山會分派人丁錢，每份約200至300元，90歲以上村民可獲發4份，故文彥均一定會返村。文彥均兒子文國強間中亦陪他祭祖，不過其孫就少返村，不認識。文成立聽過文彥均與家人就賣地問題有糾紛，知道有8人已經賣地，但文彥均堅持不賣。文成立稱，除非移民，很少村民會搬出村外住，並指文彥均拿住拐杖都會上山，「係特別啲」，因此很多村民都知道他。

村民：曾聞兄弟有土地糾紛

一名村民稱，去年仍見到文彥均返村拜山，記得他行路不便，「趷下趷下」。他聽過有關土地糾紛，文彥均兄弟曾埋怨他「死牛一邊頸」。他指死者家族「有啲錢」，可以間中賣一塊地套現。

元朗屏山北選區前區議員楊家安是文彥均的外甥，他形容舅父性格固執，拒絕賣地。兩人農曆新年前曾飲茶見面，不過少與「老表」文國強來往。楊於案發當日下午3時許收到文國強來電，惟接通後無人應聲，他估計是打錯電話。

相關字詞﹕倫常命案 雙屍命案

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