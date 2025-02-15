浸大：倘撥款減3%至5%可承擔 再削有影響

衞炳江：不願向學生開刀

冀工作流程節流

據浸大2023/24年度年報，浸大錄得6.6億元盈餘，而政府撥款達19.1億元，佔收入43.2%。近月各大院校先後對教育局擬調整撥款表態，其中城大校長梅彥昌日前表明校方可承擔3%至5%撥款減幅。

浸大昨舉行傳媒春茗，衞炳江指八大校長早已聚首，同意需與政府共渡時艱，但開源節流的方案，有待當局公布撥款調整幅度才可定奪。他指增收學生是其中一個方法但不是唯一方法，又稱為了掙錢不停吸納新生是錯誤想法。

衞炳江認為，適當的財政壓力可令校方突破慣性，思考有何流程可縮減。他舉例，自他2021年接任校長一職，已連續3年減省行政開支3%，並將多出資源撥到學術研究。他稱日後會努力爭取政府資助，同時盡量不刪減校內研究資源。

另外，浸大有意申辦本港第三間醫學院。衞炳江透露，校方已完成第二稿計劃書，重申對籌備團隊十分有信心，稱班底屬有意申辦院校中「最強」，「落場跑梗係想贏……贏唔贏到係另一回事，鬥心實有」。

對合辦新醫學院持開放態度

浸大上月中成立專家諮詢委員會以助籌辦新醫學院，成員之一的中山大學孫逸仙紀念醫院院長宋爾衛被指曾捲入多宗學術醜聞，在名單公布兩日後辭任。衞炳江說不會評論太多，「佢（宋爾衛）都忙，所以好快解決咗件事」。被問到背景審查是否不足，他承認審查難做得仔細，「最好當然係100分，但又要學識跣腳企番起身」。

有指新醫學院或以合作形式營辦，衞炳江指校方對方案持開放態度，早前亦與科大和理大會面，對方同樣對合辦持開放態度。惟他提到政府只給學界3個月時間撰寫建議書和籌備，時間太短，「傾合作需要更長時間」。