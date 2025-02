浸大：倘撥款減3%至5%可承擔 再削有影響

【明報專訊】面對千億財赤,政府早前明言可節約教育開支,而八大3年期撥款將面臨調整。浸大校長衞炳江昨表示,倘撥款減少3%至5%,校方「勒緊褲頭」可以承擔,但再多會有影響。他強調不希望通過加學費來增加收入,指校方重視教學質素,「我們是院校,不是公司(This is an educational institution. This is not a company.)」。他說為了節流,會認真審視工作流程是否有縮減或數碼化空間。