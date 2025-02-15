明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

中大醫院行政總裁馮康7月退休 盧煜明：已獲數名高質素接任人選

【明報專訊】本報昨引述消息報道中大醫院首任行政總裁馮康今年中退休，昨有議員在立法會衛生事務委員會會議關注馮退休後，會否影響該院營運及傳承。中大校長盧煜明回應時確認，馮康將於今年7月退休，中大已展開全球招聘，成立遴選委員會，已有數名高質素候選人，將於短時間內確定人選。

衛生事務委員會昨討論中大醫院爭取延期還款3年一事，工聯會議員鄧家彪關注馮康即將退休，憂人事變動會導致營運問題，並關注中大如何處理醫院未來的傳承及發展等。

馮康：一年前認為要轉變角色

盧煜明回應說，感謝馮康過去10年致力建立並營運中大醫院，提及去年秋天已知悉馮退休事宜，已展開招聘程序，由中大醫院董事會主席利乾擔任遴選委員會主席，而自己和中大醫學院長趙偉仁亦是委員會成員。盧又稱，接任人須對營運醫院有一定經驗，具創新思維及令人信服的領袖才能，有信心中大醫院未來的營運會愈來愈好。

馮康於會議後見傳媒時被問及決定今年7月退休的原因，及對過往工作的感受。他表示，約一年前認為是時候轉變平台及角色，故決定今年合約完結後退休，又說現時中大醫院已建立套餐收費制度，目前已公布逾800項，且作為商業模式亦頗有成效，有愈來愈多保險公司接受，亦有更多醫生接納。

馮康表示，中大醫院去年11月錄得開業以來首次未扣除利息、稅項、折舊和攤銷前單月收支平衡，形容是營運的「里程碑」，「去到一個里程碑時應有一啲轉變」，希望中大可以委任更適合人選，將該院帶到更高更好的境界。

相關字詞﹕立法會 衛生事務委員會 退休 盧煜明 馮康 中大醫院 香港中文大學

上 / 下一篇新聞

法官陳嘉信再涉司法抄襲 獲裁不成立 判辭九成搬原告裁斷屬自撰 調查小組：應囑勿再
法官陳嘉信再涉司法抄襲 獲裁不成立 判辭九成搬原告裁斷屬自撰 調查小組：應囑勿再
火燒人案判決被指偏頗 裁判官林希維投訴不成立
火燒人案判決被指偏頗 裁判官林希維投訴不成立
記協春茗訂場「電力不穩」遭臨時取消 鄭嘉如：問酒店受壓否答「技術問題」 轉地點2·24辦
記協春茗訂場「電力不穩」遭臨時取消 鄭嘉如：問酒店受壓否答「技術問題」 轉地點2·24辦
體育園最後演練 推「離場易」助分流 明日模擬要員到訪 網頁實時顯示路線需時
體育園最後演練 推「離場易」助分流 明日模擬要員到訪 網頁實時顯示路線需時
鄭雁雄籲中資參建北都 稱港久經磨難 「終於有中國香港樣子」
鄭雁雄籲中資參建北都 稱港久經磨難 「終於有中國香港樣子」
岑浩輝訪港 李家超：將拓「聯線同遊」
岑浩輝訪港 李家超：將拓「聯線同遊」
NJZ門票出錯 ComplexCon退款
NJZ門票出錯 ComplexCon退款
1月旅客按年增24% 疫後單月新高
1月旅客按年增24% 疫後單月新高
可口可樂無人機 情人節夜空「舉杯」
可口可樂無人機 情人節夜空「舉杯」
依托咪酯刊憲列毒品 2萬警已受訓用太空油試紙
依托咪酯刊憲列毒品 2萬警已受訓用太空油試紙
輔導團體：短期杜絕太樂觀 學校可設三層識別機制
輔導團體：短期杜絕太樂觀 學校可設三層識別機制
男警被蓋嬰虐兒囚14月 官：助入睡說法不合理
男警被蓋嬰虐兒囚14月 官：助入睡說法不合理
填海修例被憂失司法制衡 甯漢豪：現制一直行政決定
填海修例被憂失司法制衡 甯漢豪：現制一直行政決定
反恐二案 辯：搜前多人篋拖鄰室 證物警員否認插贓
反恐二案 辯：搜前多人篋拖鄰室 證物警員否認插贓
區議員培訓班 麥美娟提青年工作可做更好
區議員培訓班 麥美娟提青年工作可做更好
盧寵茂：最壞打算收回中大醫院 議員多支持順延借貸 關注院方3年後續無力還款
盧寵茂：最壞打算收回中大醫院 議員多支持順延借貸 關注院方3年後續無力還款
浸大：倘撥款減3%至5%可承擔 再削有影響
浸大：倘撥款減3%至5%可承擔 再削有影響
中醫醫院條例草案刊憲
中醫醫院條例草案刊憲
三爺孫命案 九旬死者為蕃田村原居民 村長：遷出廿年 每年回村祭祖領錢
三爺孫命案 九旬死者為蕃田村原居民 村長：遷出廿年 每年回村祭祖領錢
流感活躍度仍高 當局籲打針
流感活躍度仍高 當局籲打針
內地女子涉學歷造假再提堂
內地女子涉學歷造假再提堂
港推體育產業化 澳洲體委會CEO：精英同需資助 「奧運項目亦難商業化 需政府支持」
港推體育產業化 澳洲體委會CEO：精英同需資助 「奧運項目亦難商業化 需政府支持」
讚體育園配套好 「未來吸澳洲盛事」
讚體育園配套好 「未來吸澳洲盛事」
脅迫印傭性交 僱主性騷擾賠18萬
脅迫印傭性交 僱主性騷擾賠18萬
吃布冧藉機非禮5歲孫 七旬翁囚18月
吃布冧藉機非禮5歲孫 七旬翁囚18月
許金山提上訴
許金山提上訴
九市速遞：中大深圳成立AI學院 大勢所趨 醫學院大一融入人工智能教學
九市速遞：中大深圳成立AI學院 大勢所趨 醫學院大一融入人工智能教學
九市速遞：華南地區首發現賴氏恐龍化石
九市速遞：華南地區首發現賴氏恐龍化石
九市速遞：廣州海珠擬設直升機航線 直飛港澳
九市速遞：廣州海珠擬設直升機航線 直飛港澳
九市速遞：深國際仲裁院去年近1.5萬商事案新高
九市速遞：深國際仲裁院去年近1.5萬商事案新高
灣區手記：節儉辦會 ／文：尚東美
灣區手記：節儉辦會 ／文：尚東美
【Emily】情人節曬畫冧太太 李家超：感恩有你 湖邊牽手畀人影相畫埋畫
【Emily】情人節曬畫冧太太 李家超：感恩有你 湖邊牽手畀人影相畫埋畫
【Emily】副廉政專員出席聯國會議 介紹香港國際廉政學院
【Emily】副廉政專員出席聯國會議 介紹香港國際廉政學院
【Emily】獻計滅赤 陳仲尼一拳滅尺
【Emily】獻計滅赤 陳仲尼一拳滅尺
【Emily】明年人口普查 只抽一成填長問卷
【Emily】明年人口普查 只抽一成填長問卷
【Emily】積金局新春聚會 眾「前輩」捧場
【Emily】積金局新春聚會 眾「前輩」捧場