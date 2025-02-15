中大醫院行政總裁馮康7月退休 盧煜明：已獲數名高質素接任人選

衛生事務委員會昨討論中大醫院爭取延期還款3年一事，工聯會議員鄧家彪關注馮康即將退休，憂人事變動會導致營運問題，並關注中大如何處理醫院未來的傳承及發展等。

馮康：一年前認為要轉變角色

盧煜明回應說，感謝馮康過去10年致力建立並營運中大醫院，提及去年秋天已知悉馮退休事宜，已展開招聘程序，由中大醫院董事會主席利乾擔任遴選委員會主席，而自己和中大醫學院長趙偉仁亦是委員會成員。盧又稱，接任人須對營運醫院有一定經驗，具創新思維及令人信服的領袖才能，有信心中大醫院未來的營運會愈來愈好。

馮康於會議後見傳媒時被問及決定今年7月退休的原因，及對過往工作的感受。他表示，約一年前認為是時候轉變平台及角色，故決定今年合約完結後退休，又說現時中大醫院已建立套餐收費制度，目前已公布逾800項，且作為商業模式亦頗有成效，有愈來愈多保險公司接受，亦有更多醫生接納。

馮康表示，中大醫院去年11月錄得開業以來首次未扣除利息、稅項、折舊和攤銷前單月收支平衡，形容是營運的「里程碑」，「去到一個里程碑時應有一啲轉變」，希望中大可以委任更適合人選，將該院帶到更高更好的境界。