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盧寵茂：最壞打算收回中大醫院 議員多支持順延借貸 關注院方3年後續無力還款

【明報專訊】獲政府借貸40.33億元的中大醫院，再爭取延長還款3年至2028年。立法會衛生事務委員會昨討論，大部分議員支持順延，惟多人關注該院如何增加盈利，彌補資金缺口，亦質疑即使順延3年也無力還款。實政圓桌田北辰質疑該院每年估算盈利過高，建議只順延半年還款，要求院方8月再向立法會交代營運狀况，以檢驗預算的準確度。醫衛局長盧寵茂說倘該院未能按合約還款，政府最壞打算是收回醫院。

盧寵茂：不欲見到最壞結果

有後備方案 或考慮融資

中大醫院首兩年獲順延的還款期下月屆滿，據該院最新推算，原料開始錄得盈利的時間由2024/25年推遲至2026/27年，而2028年結餘1.83億元，低於首年須償還政府的6.29億元。醫衛局冀爭取衛生事務委員會支持該院順延至2028年3月19日起償還還款，再交財委會審批。

選委界別陳沛良關注該院估算的2028年現金流結餘不足還款，亦留意到院方預估的收入及支出增加幅度接近，皆約5%，憂長遠資金累積出問題。民建聯陳永光質疑該院屆時無力還款，關注如何應對資金缺口，並關注無力還款的後果。

中大校董會主席查逸超承認中大醫院資金結餘有缺口，承諾未來會改善營運模式，強調該院模式創新，需時完善。他透露中大校長盧煜明今年底將接替利乾，任中大醫院董事會主席。

盧寵茂支持該院尋求財委會批准順延3年還款，冀該院模式能成功，提供可負擔、價格透明且具良好質素的私營醫療服務。他說該院財務狀况遜於獨立顧問原估算，顯示營運和成本控制仍有改善空間。盧寵茂稱根據合約條款，如該院未及時還款，利率會增加3厘，若未能還款，政府最壞打算是收回醫院，包括土地及建築物，但不欲見到此結果。

田北辰倡延半年 先驗證預算

田北辰稱支持該院順延還款，但斥基本上每年過高估算醫院盈利「離晒譜」，料「2047都還唔到」，建議只順延半年，要求院方8月再向立法會交代營運狀况，以檢驗估算的準確性。民建聯李慧琼關注若數據偏離預測應如何處理，並希望該院能提供「更貼切實際的數據」。

盧寵茂回應稱，估算由中大及中大醫院提供，又說醫院發展須穩定，若只順延半年將對醫院造成很大損失。他稱中大及中大醫院有後備方案，若屆時未能達標， 在此之前會考慮融資方案。田北辰會後強調若該院仍申請延期3年且未提供新數據，會要求記名表決，自己「肯定唔會支持」。

不少議員關注醫生薪酬成本佔該院四成開支，且超出獨立顧問預算。中大醫院行政總裁馮康指院方聘請很多大學教授或資深醫生提供醫療服務，以保障質素和減低手術後的後遺症，確保套餐價不蝕本，未來會做好非醫生人手和薪津控制。

相關字詞﹕田北辰 中大 衛生事務委員會 盧煜明 查逸超 盧寵茂 中大醫院

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