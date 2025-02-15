區議員培訓班 麥美娟提青年工作可做更好

3期望：做好區務 鼓勵青年 辦活動帶氣氛

麥美娟於培訓班肯定今屆區議員上任以來表現，形容新制度下的地區治理「得以提速提效進行」，又與區議員回顧上任首年的地區服務經驗，講述未來地區治理工作的挑戰。她稱，市民對美好生活的需求日益增加，區議員應繼續做好「上情下達、下情上報」，同時以新思維和新方式接觸及服務更多市民，「做一個『時時見得到、事事幫到手』的區議員。」

麥又提到，區議員應與地區服務及關愛隊、地區組織和團體合作服務市民，區議員運用地區網絡，為市民提供更優質服務，協助政府施政。

據了解，麥美娟於培訓班提及關愛隊、區議員的日常工作，並分享她的工作經驗，培訓班設問答環節，有數名區議員提問。民青局其後在facebook上載培訓班片段，有3名區議員分享過去一年工作。

有出席培訓班的九龍城區議員關浩洋稱，會上麥美娟特別提到，希望區議員在新一年的地區青年工作可做得更好，鼓勵更多青年參與社會事務。西貢區議員方國珊則稱，麥美娟寄望區議員在青年、婦女、少數族裔等共融工作上做更多。