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區議員培訓班 麥美娟提青年工作可做更好

【明報專訊】今屆區議員上任一年多，民政及青年事務局昨在政府總部舉行區議員培訓班，會上局長麥美娟稱，區議員肩負提升地區治理的重任，向區議員提出3個期望，包括紮實做好地區工作；鼓勵青年多參與社會事務，助他們實現夢想；以及繼續協助籌辦地區參與活動，帶動市面氣氛，協助地區經濟。據悉，麥美娟於培訓班亦提及為協助關愛隊處理行政工作而開發的管理平台，但無具體詳述。

3期望：做好區務 鼓勵青年 辦活動帶氣氛

麥美娟於培訓班肯定今屆區議員上任以來表現，形容新制度下的地區治理「得以提速提效進行」，又與區議員回顧上任首年的地區服務經驗，講述未來地區治理工作的挑戰。她稱，市民對美好生活的需求日益增加，區議員應繼續做好「上情下達、下情上報」，同時以新思維和新方式接觸及服務更多市民，「做一個『時時見得到、事事幫到手』的區議員。」

麥又提到，區議員應與地區服務及關愛隊、地區組織和團體合作服務市民，區議員運用地區網絡，為市民提供更優質服務，協助政府施政。

據了解，麥美娟於培訓班提及關愛隊、區議員的日常工作，並分享她的工作經驗，培訓班設問答環節，有數名區議員提問。民青局其後在facebook上載培訓班片段，有3名區議員分享過去一年工作。

有出席培訓班的九龍城區議員關浩洋稱，會上麥美娟特別提到，希望區議員在新一年的地區青年工作可做得更好，鼓勵更多青年參與社會事務。西貢區議員方國珊則稱，麥美娟寄望區議員在青年、婦女、少數族裔等共融工作上做更多。

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