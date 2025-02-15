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港聞二

反恐二案 辯：搜前多人篋拖鄰室 證物警員否認插贓

【明報專訊】《反恐條例》第二案8人涉2020年初策劃3次爆炸，昨在高院第53天審訊。庭上播放閉路電視片段披露，警方搜屋前兩日數名男子拉着行李箱走入被告相鄰單位。辯方盤問質疑，警員將相鄰單位物品帶入被告身處單位「插贓」，而行李箱原本只有防毒面具，警員「插贓」放入爆炸品。警員一概否認。

第三被告吳子樂2020年3月7日晚上在大角嘴宏創方503室被捕。證物警員周國豪供稱，翌日凌晨零時至3時在503室搜獲行李箱、電子火柴、鎂粉、鋁粉和硫磺等，而行李箱有8袋灰色粉末和引線，疑為爆炸品。

辯：警檢CCTV缺一凌晨 控：稍後召證人

辯方播放閉路電視片段顯示，3月6日早上11時至3月7日早上10時多名深色衣男子拉着行李箱走入502室，502室和503室屬一門之隔。辯方稱，有人將行李箱運入502室後，周國豪3月8日凌晨將物品「插贓」到503室。法官陳仲衡問閉路電視拍到懷疑插贓過程否，辯方稱警方無檢取3月8日凌晨片段，懷疑插贓。

辯方表示，不會指控運送行李箱的男子為警員或周國豪，「我要問嘅係咁多」。周否認曾插贓，亦否認將爆炸品放入503室的行李箱。在控方覆問環節，周稱從未進入502室，亦不知其他警員有否入502室，控方表示稍後會傳召證人講解。

周國豪供稱，吳子樂被捕後同意警方在單位蒐證，並在警員記事冊簽名作實。辯方盤問指出，另一警員沈鴻源曾毆打吳，周「趁住啲『打嚇𧨾』仲新鮮」，提前安排吳簽署。周稱記事冊由吳親筆簽署，「警方係唔會做任何威迫利誘行為」。辯方追問，周只可代表自己發言，不能代表所有警員，如何確認其他警員不會打被捕者。周回答這是警隊宗旨。聆訊周一（17日）續。

【案件編號：HCCC 186/22】

相關字詞﹕高等法院 92籤爆炸品案 反恐條例

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